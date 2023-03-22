Людмила Бабушкина приняла участие в совещании Вячеслава Володина с председателями региональных парламентов

Людмила Бабушкина приняла участие в совещании с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Фото: Галина Соловьева

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел совещание в режиме видео-конференц-связи (ВКС) с председателями парламентов российских регионов. Участие в мероприятии приняла председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

На заседании речь шла о запуске новых форматов, которые позволят сделать Госдуму более открытой. В частности, обсуждался вопрос участия представителей регионов и экспертного сообщества в режиме ВКС в мероприятиях Госдумы, таких как парламентские слушания, рассмотрение отчетов Правительства РФ, профильных министерств, Счетной палаты, Центробанка, сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

Также на совещании обсудили подготовку к Совету законодателей РФ. Заседание состоится в Санкт-Петербурге 26–27 апреля. Кроме того, были рассмотрены вопросы развития межпарламентского сотрудничества и формирования Молодежного парламента при Госдуме.

Напомним, ранее Людмила Бабушкина провела заседание регионального Женского парламента, где обсудили Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.