"Единая Россия" обсудила подготовку к выборам на Урале

Выборы пройдут с соблюдением всех демократических и конституционных процедур. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Представители шести регионов УрФО собрались в Екатеринбурге на заседании Уральского межрегионального координационного совета "Единой России", чтобы обсудить приоритеты работы по подготовке к избирательным кампаниям. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

По словам полномочного представителя Президента РФ в УрФО, члена бюро Высшего совета партии Владимира Якушева, выборы в региональные и местные органы власти в сентябре этого года, как и президентские выборы в предстоящем 2024 году, должны пройти в строгом соответствии с законом.

"Они должны пройти с соблюдением всех демократических, конституционных процедур. И эта задача в Уральском федеральном округе должна быть выполнена беспрекословно", — подчеркнул уральский полпред.

Член президиума генсовета "Единой России" Иван Квитка отметил, что масштабный избирательный цикл партия начала с предварительного голосования. У жителей регионов УрФО есть возможность определить кандидатов, которым они доверяют и которых хотят видеть в качестве участников на выборах.

"Чтобы продолжать эффективную реализацию партийных инициатив, направленных на стабильное развитие территорий и поддержку граждан, нам важно сформировать фракции политического большинства в новых составах законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ и представительных органов муниципального уровня", — отметил Иван Квитка.

Представители партии также обсудили социально-экономическое положение субъектов УрФО. Губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Евгений Куйвашев рассказал об основных направлениях развития региона и о задачах, поставленных на ближайшую перспективу.

"По итогам 2022 года в Свердловской области обеспечена стабильность экономики и рынка труда. Завершена реализация ряда крупных инвестиционных проектов в металлургии, машиностроении, производстве стройматериалов, медицинских препаратов. Некоторые виды новой продукции не имеют аналогов в России. Выполнены ключевые параметры национальных проектов. Делается все необходимое, чтобы позитивное влияние национальных проектов на качество жизни людей было отчетливым и несомненным", — отметил Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что по многим ключевым направлениям в Свердловской области отмечается позитивная динамика. На 7% по сравнению с 2021 годом вырос объем отгруженной промышленной продукции. По объемам ввода жилья в 2022 году регион приблизился к трехмиллионной отметке. В жилищном строительстве продолжается рост. За последние 10 лет уровень безработицы снизился до исторического минимума — 0,78%. Сейчас Свердловская область испытывает большую потребность в кадрах, особенно в промышленном комплексе.

Евгений Куйвашев особо отметил реализацию партийных проектов, которые ведутся по самым актуальным для региона трекам.

На заседании также был утвержден состав Уральского межрегионального координационного совета. Заместителями руководителя МКС назначены: член генсовета партии, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева, первый заместитель секретаря Ханты-Мансийского реготделения партии, зампредседателя думы Югры Наталья Западнова и член президиума регионального политического совета Челябинского реготделения партии, советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш.

Участники заседания утвердили состав профильных комиссий, основная деятельность которых направлена на координацию региональных отделений партии по организации выборов и кадровым вопросам.

Напомним, ранее "Единая Россия" запустила предварительное голосование.