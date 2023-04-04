В России усовершенствуют меры по поддержке семей с детьми

Федеральные министерства и ведомства уже приступили к реализации мер по дополнительной поддержке семей с детьми. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Российский кабмин подготовил комплекс дополнительных мер для обеспечения защиты материнства и детства, а также поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"Нам необходимо принять все возможные меры для обеспечения стабильного роста численности населения в России. Эту задачу поставил Президент", — сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по народосбережению и поддержке семей с детьми.

По его словам, сегодня Правительству удалось выстроить целостную систему государственной поддержки семей с детьми.

Так, с 1 января 2023 года в России введено единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. На эти цели в этом году из бюджетов всех уровней выделено 1,7 трлн рублей. Расширена программа материнского капитала. Также с 2023 года во всех регионах проводится бесплатный неонатальный скрининг, который позволяет на ранней стадии диагностировать дополнительно более 40 врожденных и наследственных заболеваний. Продолжается строительство детских садиков, больниц и поликлиник.

По поручению Михаила Мишустина в 2022 году Правительство запустило проект по повышению рождаемости. Специалисты проанализировали позитивные и негативные установки и социально-экономические факторы, которые влияют на принятие решения о рождении ребенка, учли региональную специфику.

По словам председателя Правительства РФ, в результате был сформирован комплекс мер по дополнительной поддержке семей с детьми. Федеральные министерства и ведомства уже приступили к их реализации. "Но работу необходимо продолжать для кардинального преодоления сложившихся демографических трендов", — отметил Михаил Мишустин.

В числе предложений:

разработка региональных программ повышения рождаемости,

совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей,

создание условий для дистанционной занятости женщин с маленькими детьми,

дальнейшее повышение доступности ипотеки для родителей с детьми,

развитие инфраструктуры здравоохранения, в том числе в сельской местности,

изменение и расширение программы диспансеризации населения.

Сейчас их рассматривает Правительство и экспертное сообщество. После отбора и детальной проработки они станут основой проекта мер по обеспечению стабильного роста численности населения в России. В мае 2023 года их представят главе государства.

Напомним, в 2023 году на поддержку семей с детьми в Свердловской области направят 51 миллиард рублей.