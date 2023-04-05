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5 апреля 2023, 17:39

Закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних может быть принят уже 11 апреля

  Олеся Касперович
Отмечается рост популярности вейпов среди подростков

Готовится закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании. 

"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов", — сказал Вячеслав Володин.

Профильные комитеты должны подготовить законопроект, чтобы 11 апреля он уже был рассмотрен, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. Вячеслав Володин отметил, что после принятия этой нормы будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. 

Председатель Госдумы добавил, что важно найти оптимальное решение, которое не позволит нарушить рамки правового поля, но при этом сделает вейпы дорогими для покупки. 

Напомним, еще в январе Председатель Госдумы поручил профильным комитетам подготовить предложение о запрете вейпов в России из-за роста их популярности среди подростков. 

Областная газета Свердловской области

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