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19 апреля 2023, 20:45

Владимир Путин включил Владимира Якушева и Евгения Куйвашева в состав Совета по развитию местного самоуправления

Флаг России

В обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления вошли Владимир Якушев, Евгений Куйвашев и Владислав Пинаев. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. В него вошли полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Согласно документу, президиум Совета возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заместителем стал первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко. 

В федеральную часть Совета вошел Владимир Якушев, в региональную часть — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В муниципальную часть — глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Указ от 11 августа 2022 года, который утверждал предыдущий состав Совета, признан утратившим силу.

Совет является консультативно-совещательным органом. Его цель — совершенствование государственной политики в области местного самоуправления. В состав входят главы муниципальных образований всех уровней.

Напомним, ранее Владимир Якушев подчеркнул необходимость выполнения социальных обязательств регионами УрФО.

Областная газета Свердловской области

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