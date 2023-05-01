В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах с 1 мая

В течение мая в РФ вступит в силу ряд изменений. Фото: Галина Соловьева

С 1 мая в России вступает в силу ряд изменений в федеральном законодательстве. Речь идет о нововведениях при доставке пенсий, запрете на продажу вейпов детям, ужесточении наказания за госизмену и других изменениях, сообщает пресс-служба Госдумы.

Доставка пенсий

С 1 мая доставку пенсий гражданам РФ, получающим ее наличными деньгами, будет осуществлять исключительно Почта России. Это позволит сделать доставку выплат гарантированной и бесперебойной.

Сбор ДНК у осужденных

С 4 мая, согласно изменениям в законодательстве, обязательным для всех осужденных станет процедура взятия образца ДНК. Данная мера должна помочь в расследовании и раскрытии преступлений. В дальнейшем геномная информация может быть уничтожена по требованию гражданина в случае, если у него появится право на реабилитацию.

Запрет на продажу вейпов детям и штрафы

С 9 мая увеличивается сумма штрафа за привлечение детей к курению кальянов и другой продукции, содержащей никотин. Для граждан размер взыскания за правонарушение составит 5 тысяч рублей, для родителей и законных представителей — 7 тысяч рублей. Для организаций за продажу вейпов несовершеннолетним штраф увеличится до 600 тысяч рублей.

Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает продажу несовершеннолетним вейпов (содержащих и не содержащих никотин) и расходных материалов к ним.

"Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей", — отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ужесточение наказания за госизмену

В России ужесточается наказание за государственную измену, в частности, за шпионаж и передачу сведений, хранящих гостайну, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Также ужесточается наказание за терроризм и диверсии.

Упрощение получения мер поддержки семьями участников СВО

С 15 мая вступают в силу изменения, касающиеся участников специальной военной операции (СВО). Если в течение полугода о военнослужащем не поступают сведения о его месте нахождения, то он решением суда может быть признан безвестно отсутствующим.

Справки о смерти участников спецоперации смогут выдавать теперь не только медицинские организации, но и уполномоченные лица. Процедура поможет упросить процесс получения социальных выплат родным погибшего военнослужащего.

Сведения об умерших клиентах банков

С 18 мая Федеральная налоговая служба обязана предоставлять банкам информацию о снятии с налогового учета умершего гражданина. Банки после получения данных должны прекратить все операции по счетам и картам скончавшегося налогоплательщика. Принятая мера поможет исключить незаконное пользование платежными картами умершего.

Сохранность пенсионных накоплений

С 21 мая Казначейству России передаются полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию. Это позволит обеспечить сохранность пенсионных накоплений граждан РФ.

Противодействие незаконному промыслу

С 21 мая начнут действовать меры, которые будут способствовать искоренению рыболовного пиратского промысла иностранными судами. Им будет запрещен вход в морские порты России, если корабли включены в список тех, чья рыболовная деятельность ведется с нарушением правил и требований, которые предусмотрены международными договорами РФ.

Регистрация товарного знака

С 29 мая производители будут обязаны при регистрации товарного знака указывать географические названия, которые соответствуют месту производства товаров. Так потребитель получит достоверную информацию о продукции.

Ранее "Областная газета" рассказывала о законах, вступивших в силу в апреле.