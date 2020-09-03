Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю годовщины окончания Второй мировой войны

Обращение губернатора опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны. Памятная дата отмечается в России 3 сентября.

Евгений Куйвашев отметил, что День окончания второй мировой войны – одна из важнейших памятных дат в календаре.

«Сегодня мы отдаём дань искренней человеческой благодарности и уважения поколению победителей, нашим дорогим ветеранам. Вы – честь и совесть нашего общества. низкий вам поклон за свободу и независимость нашей страны, за наши мирные сегодняшние дни, за счастье детей и внуков», - говорится в обращении главы региона, которое опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты».

Напомним, памятная дата России День окончания Второй мировой войны (1945 год) установлена 3 сентября Федеральным законом от 24 апреля «О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России».

Подписание акта о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил 3 сентября 1945 года символизировало окончательное завершение самой разрушительной и кровопролитной войны XX века.