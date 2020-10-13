Какой будет последняя для нынешнего состава свердловского Заксобрания осенняя сессия?

Фото: Галина Соловьёва

Вчера в свердловском Заксобрании состоялось первое после летних каникул заседание, в повестку которого были включены почти четыре десятка вопросов. В ближайшее время депутатам предстоит привести законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции и начать работу над бюджетом на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Работу придётся корректировать в связи с непростой ситуацией по распространению коронавируса. В том числе это коснётся и формата согласительных комиссий.

По традиции проект закона о бюджете на три года вносится в ЗССО до 1 ноября. Как сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты ждут документ до конца текущего месяца. Парламентарии принимали участие в работе согласительной комиссии с участием глав муниципалитетов и определились с вопросами, к которым отдельно вернутся в ходе работы согласительной комиссии уже на площадке Законодательного собрания.

– Мы с бюджетным комитетом уже определили формат работы комиссии. В связи с эпидемической ситуацией будем соблюдать дистанцию и масочный режим. Муниципалитеты и представители общественных организаций смогут участвовать в работе комиссии по видеосвязи, – пояснила Людмила Бабушкина.

Кадры * На заседании стало известно, чем в Заксобрании будет заниматься новый депутат Пётр Соколюк. На срок полномочий текущего созыва он был назначен председателем комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления. В её состав также вошли Владимир Анисимов (в статусе зампредседателя), Вячеслав Брозовский, Владимир Никитин и Кирилл Некрасов. * Депутаты приняли решение назначить судьёй Уставного суда Свердловской области бывшего руководителя управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Юрия Турыгина – он ушёл в отставку с прежней должности в июле 2019 года. * Заксобрание также согласовало назначение Игоря Морокова на пост Уполномоченного по правам ребёнка, который он занимает с 2010 года.

Ещё одно глобальное направление работы депутатов в этом полугодии – работа по корректировке законодательства в соответствии с федеральным. После принятия поправок в Конституцию Госдума уже приняла более 100 федеральных законов. Теперь к корректировке законодательства подключатся и региональные парламенты. Так, вчера ЗССО уже приняло поправки в областной закон об образовании, установив понятия «Воспитание» и «Образование».

Среди законов, которые вчера приняли свердловские депутаты, – поправки в избирательный кодекс области. Пожалуй, самое важное изменение заключается в том, что теперь избирательные комиссии, которые организуют выборы, смогут принимать решение о проведении голосования в течение трёх дней подряд.

Но, пожалуй, самый ожидаемый вопрос, который рассматривали депутаты, был связан с народной инициативой о возврате прямых выборов мэров городов. Как ранее писала «Облгазета», в Заксобрание было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта, 11 723 — признаны действительными. Вчера депутаты проголосовали за документ о том, что они принимают инициативу к рассмотрению – 41 парламентарий высказался за, один – против и ещё один – воздержался. Теперь законопроект поступит на проработку в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. В случае если депутаты профильного комитета его одобрят, документ будет рассмотрен на заседании Заксобрания.

Для избранного в сентябре депутатом ЗССО Петра Соколюка это пленарное заседание стало первым. По традиции перед рассмотрением вопросов повестки он принёс присягу. Фото: Пресс-служба ЗССО