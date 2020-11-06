В уральском полпредстве не подтвердили назначение полпредом Владимира Якушева

Николай Цуканов выйдет на работу из отпуска 16 ноября. Фото: Александр Зайцев

В аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО не подтвердили информацию о назначении полпредом министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Действующий полпред Николай Цуканов может выйти из отпуска 16 ноября.

Данные о возможных кадровых перестановках появилась в ряде СМИ. Однако в приёмной полпреда информацию о назначении на должность Владимира Якушева не подтвердили. Источник "Областной газеты" в аппарате уральского полпредства также сообщил, что информации по этому поводу не поступало.

Действующий полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на данный момент находится в отпуске. В приёмной затруднились ответить, когда он появится на рабочем месте. По данным "Облагазеты", Николай Цуканов выйдет на работу из отпуска 16 ноября. Именно на эту дату ориентируются сотрудники аппарата.

Добавим, что сегодня на сайте полпредства появилось поздравление: полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поздравил с юбилеем руководство и коллектив ГТРК "Урал" (6 ноября 1955 года - начало вещания Свердловской студии телевидения).

Стоит отметить, что слухи о возможных кадровых перестановках в уральском полпредстве не утихают на протяжении последних трёх недель. На смену полпреду пророчили, в частности, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, советника гендиректора УВЗ Александра Моисеева и руководителя управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина.