О чём Евгений Куйвашев говорил на ежегодной пресс-конференции с журналистами Свердловской области?

За 2 часа 52 минуты губернатор ответил на рекордные 72 вопроса журналистов. Фото: Павел Ворожцов

Вслед за Президентом России ежегодную пресс-конференцию провёл губернатор области Евгений Куйвашев. Почти за три часа он не только прокомментировал громкие кадровые перестановки и проинформировал о планах правительства на ближайшие годы, но и показал, что не хуже главы государства умеет оперативно решать проблемы, о которых слышит от журналистов. "Облгазета" зафиксировала самые важные фрагменты диалога.

О медицине и коронавирусе

Екатерина Цыганкова, "4 канал":

- Поставили ли вы прививку от коронавируса? Что можете сказать тем жителям региона, которые пока опасаются это делать?

- Я поставил в качестве эксперимента прививку летом, когда она ещё не была зарегистрирована. Никаких побочных эффектов не заметил. Чувствую себя безопасно, может быть, даже - бессмертно. Я и вам желаю побороть эти страхи и довериться нашим учёным, которые на протяжении многих десятков лет справлялись с любыми инфекциями. Оспа, корь - без прививок мы никогда не смогли бы их победить. Сегодня испытание выпало на долю нашего поколения, поэтому всем желаю побороть страхи. Не буду говорить, кто из моих коллег поставил прививки, но все чувствуют себя прекрасно, никто не заболел. Рекомендую.

Ольга Ерачина, РИА Новости:

- Будут ли в новогодние праздники введены ограничения по примеру Санкт-Петербурга - например, ограничена работа общепита?

- Введение ограничений - всегда следствие неблагополучной эпидситуации. Сегодня ситуация в регионе непростая, но контролируемая, и пока предпосылок к ограничениям, кроме тех, что установлены главным санитарным врачом РФ, нет. Если мы увидим, что ситуация развивается по негативному варианту, будем обсуждать.

Валерия Горбунова, телекомпания "Телекон" (Нижний Тагил):

- Каковы перспективы перевода на аутсорсинг транспорта городской станции скорой медицинской помощи?

- Это не новый формат работы, в Екатеринбурге такие кареты уже работают. Станции в Нижнем Тагиле нуждаются в обновлении. Было принято решение по привлечению средств. Это делается не для ухудшения медицинских услуг и условий для работников. Это делается, чтобы улучшить и увеличить качество и количество медицинских карет. Я знаю одного из претендентов, кто, собственно, сможет подтвердить полное обновление транспорта, в соответствии с конкурсными процедурами улучшить качество. Мы заинтересованы в выполнении обязательств. Будем внимательно следить. Это дополнительные средства в медицину, дополнительные возможности.

Сергей Панин, Е1:

– Вы много говорите о масочном режиме, но последняя история: митрополит вступал в должность – сотни людей, никакой социальной дистанции, все без масок. Нет ли здесь какого-то лицемерия в этой истории, когда полиция наказывает людей, которые покупают продукты, и не наказывает тех, кто нарушает ваш указ на ваших глазах?

- Можно ходить всех штрафовать. Я внимательно к каждому штабу готовлюсь, сколько штрафов, предупреждений, разъяснительных бесед. Думаете, тем, кто в храмы ходит, не говорим? Штраф - не панацея, если человек не понимает, что маску надо надевать. Человек сам отвечает за своё здоровье. Я, кстати, в храме был, в маске стоял, если вы видели. Надень маску и стой на социальной дистанции. Сегодня с руководителями храмов, приходов регулярно ведутся беседы. Тут действительно такое событие было, что один митрополит уезжал, другой приехал – сложно избежать скопления.

О промышленных проектах

Юлия Серебренникова, Телеканал "ТВ-Богданович":

- Подтвердите ли вы информацию о переносе свинокомплекса из Полевского в Богданович, и означает ли это, что то, что дурно пахнет в Полевском, не будет пахнуть в Богдановиче?

- Работа животноводческих ферм всегда сопровождаются наличием специфического запаха. Но проектирование и перенос ведётся не из-за запаха, а из-за того, что это выгодно товаропроизводителям. И мы, со своей стороны, будем контролировать соблюдения всех экологических требований и всех процедур, которые позволят минимизировать распространение неприятных запахов. Надо научиться выстраивать свои производства таким образом, чтобы они были безопасны и полезны людям. Заслуга наших аграриев - в том, что сельское хозяйство развивается, несмотря на сложившуюся ситуацию, и мы всячески будем помогать им реализовывать инвестиционные проекты.

Татьяна Жаткина, URA.ru:

– Хотела поинтересоваться нашим проектом «Титановая долина», у которого, к сожалению, пока мы не наблюдаем большого взлёта. Есть информация о том, что бывший начальник Кызласов дал показания на кого-то из своих коллег. Возможно ли возбуждение новых уголовных дел? И почему, на ваш взгляд, пока не очень хорошо продвигается работа?

– Подождите, вам кто это сказал-то?

- Есть инсайдеры.

- Я не могу вам инсайдеров комментировать. Вам кто сказал? Вы СМИ. Следствие идёт. Я что могу комментировать? Есть тайна следствия, откуда источники могут её знать?

А вы знакомы с финансовым состоянием Титановой долины? К нам просится много инвесторов, мы их не принимаем, у нас металлообрабатывающая высокотехнологичная зона, мы не можем там ставить не технологичные производства. Там хорошие условия, предприятия, которые работают, очень довольны. С источниками надо разобраться. Я попрошу коллег узнать, где вы такие источники берёте. В целом Титановая долина на фоне других экономических зон одна из самых эффективных. А кто дал показания, следствие разберётся.

Большинству журналистов, работавших на основной площадке в Доме Севастьянова, удалось задать свои вопросы Фото: Павел Ворожцов

О дорогах и транспорте

Сергей Бутырин, Телекомпания «РИМ-ТВ»:

- Вопрос про путепровод в районе Марамзино - железнодорожный переезд закрыт до 12 часов, что очень мешает автомобилистам. Стоит ли надеяться в 2021 году на реализацию этого переезда?

- Мы разбирались с этим очень детально. Там очень узкая полоска дороги, и чтобы строить путепровод, необходимо выкупить достаточное количество земель. Эта земля оказалась в частных руках, сегодня за неё требуют большие деньги. Мы с Росавтодором рассматриваем различные варианты, но говорить о них пока не буду. Вдруг опять в тех местах, где предполагается строительство путепровода, появятся частные земли, которые остановят реализацию наших планов. В этом году ведётся подбор мест, в следующем будет будет подготовлен проект по обоснованию инвестиций, если всё пойдёт хорошо, в течение пяти лет вопрос решим.

Елена Архипова, «Правда УрФО»:

- Давно обсуждается вопрос заключения концессии Гортранса Екатеринбурга. Когда она будет заключена и каков её финансовый объём?

- В техническом задании на концессию необходимо обозначить финансовое обременение, объём привлечённых инвестиций и сроки. Эти сроки обсуждаются с потенциальными концессионерами. Исходя из заявок, которые подаются, составляется техническое задание. Главным итогом концессионного соглашения должно быть качественное улучшение. Это серьёзный вопрос, мы этой работой занимаемся уже второй год. Рассчитываем, что в в следующем году выйдем на финальные документы. Это вопрос согласования с контролирующими ведомствами, ФАС. Это будет открыт конкурс. Вместе с городом вы выберем оптимальное предложение, которое будет подходить городу, жителям.

Валентина Завойская, Интерфакс-Урал:

- Стоит ли нам в следующем году ожидать финансирование из федерального бюджета на вторую ветку метро?

- Вопрос сложный. Мы ни на минуту не останавливались в решении задачи. Ведётся работа по трассировке, отбору представленных проектов. Мы постоянно ведём переговоры с потенциальными участниками, рассматриваем вопрос с привлечением концессионеров, работы ведутся. Мы выбираем варианты. Все говорят, что нужен проект, мы занимаемся им. Финансирование будет, когда будет ясна стоимость проекта.

Анастасия Фирсова, «Алапаевская искра»:

– Вопрос касается строительства моста через реку Тагил в посёлке Махнево. В данный момент пять населённых пунктов и часть посёлка Махнёво соединяет с Большой землёй низководный мост, построенный ещё в 1960-е годы. Во время половодий его заливает и движение транспорта прекращается. Проект нового моста готов, он прошёл экспертизу, вопрос только в том, выделят ли средства из областного бюджета на его строительство?

(Отвечает на звонок министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской областиВасилия Старкова)

Губернатор:

– У нас по мосту в Махнёво что происходит по следующему году?

Министр транспорта:

– Запроектирован, деньги в программе есть, в следующем году начнём строить.

О подготовке к спортивным событиям:

Алина Имамова, ТАСС:

- Спортивный арбитражный суд принял решение о запрете проведения международных мероприятий на территории России на два года. Как ведётся подготовка к чемпионату мира по волейболу 2022 года Екатеринбурге, и ведётся ли?

- Огорчило это решение, не хочу вдаваться в подробности, мы все знаем, почему это происходит. Но решения, которые приняты до суда, обязательны к исполнению, в том числе и проведение чемпионата мира по волейболу. Он будет проведён тогда, когда будет позволять санитарно-эпидемиологическая ситуация. Если уж Олимпиаду в Токио перенесли, то понятно, что другие мероприятия назначают на другие даты. Мы планировали проводить чемпионат в ДИВСе - он готовится, проводится модернизация. К 2022-2023 году там всё будет подготовлено. Академия Карполя, безусловно, будет использована в качестве тренировочных площадок для участников чемпионата мира, и не только; и для участников Всемирных студенческих игр. Что касается ледовой арены, если наши строители смогут сделать её раньше, мы будем предлагать провести там финальные матчи. Но изначально планировался только ДИВС.

Павел Пивоваров, Накануне.RU:

- В августе прошлого года корпорация «Атомстройкомплекс» получила от компании «Синара-Девелопмент» контракт на строительство Дворца водных видов спорта. Дворец, таким образом, будет возведён на деньги компании. В проекте бюджета Свердловской области на этот год заложены средства на возведение того же самого Дворца водных видов спорта. Зачем заложено в бюджет 14 миллиардов на дворец, если его возведёт «Атомстройкомплекс» за 10 миллиардов «Синары»? Даже в Казани к Универсиаде такой дворец стоил три миллиарда рублей.

- Это разные проекты. Казань построила в 2010 году, я сейчас не берусь говорить о стоимости и курсовой разнице на тот момент. Проект в Новокольцовском будет соответствовать всем международным требованиям высшей категории. Замысел проекта почти такой же, как возводили в Будапеште.

Что касается "Синары", они вправе сами выстраивать взаимоотношения с подрядчиками, которых нанимают на работу. Есть ценовая экспертиза, за её пределы никто не вылезет. Мы заинтересованы в том, чтобы всё прошло чисто, законно и без всяких скандалов. Это крайне важно.Обязательство по строительству дворца лежит на федеральном и региональном бюджете. "Синара" заплатила раньше, чтоб стройка не остановилась. Мы получили право проведения Универсиады за достаточно короткое время. Обязательство по возведению государство взяло на себя. А то, что "Синара" строит вперёд, кредитуя собственными деньгами подрядчика - им за это только спасибо надо сказать.

Елизавета Порошина, «Областная газета»:

– В ближайшие годы запланировано проведение Всемирных студенческих игр. Не сократятся ли планы нашего региона в связи с существующими ограничениями?

- Мы не собираемся снижать никаких темпов. Вы поймите, когда «мы» – это не только Екатеринбург, не только Свердловская область, а страна берёт на себя обязательства по проведению тех или иных событий, мероприятий, вариантов, кроме как исполнить взятые на себя обязательства, просто нет. Мы всё сделаем, всё подготовим и всё исполним. Это честь нашей страны, это честь нашего региона, это честь города Екатеринбурга.

Как это было? На пресс-конференцию было аккредитовано 136 журналистов. Только 54 из них - представители крупных СМИ области и Екатеринбурга - работали на основной площадке в Доме Севастьянова. По уже сложившейся за время пандемии традиции, на входе журналистам выдавали перчатки и маски, которые было необходимо сменить через два часа работы. Пишущих журналистов рассадили на расстоянии полутора метров друг от друга. Фотографы также работали в особом режиме: было сформировано 4 бригады по 4 фотографа, бригады снимали пресс-конференцию по очереди в течение 20 минут, а затем менялись. Остальные журналисты работали на площадках в муниципалитетах - они расположились в помещении регионального министерства физкультуры и спорта в Екатеринбурге, в администрациях Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Туринска, Алапаевского и Ирбитского районов, а также в администрации Западного управленческого округа в Первоуральске. Представители СМИ задавали вопросы губернатору дистанционно, используя оборудование для видео-конференц-связи. Модератор пресс-конференции директор департамента информполитики Юлия Хусаинова по очереди предоставляла слово каждой из девяти организованных площадок, поэтому губернатор успел взять на карандаш проблемы многих муниципалитетов региона.

О политике

Анастасия Реутова, "Коммерсант-Урал":

– В следующем году предстоят выборы в Заксобрание и в Госдуму. Какие новые лица могут появиться в нашем Заксобрании? У каких действующих депутатов есть шанс остаться, а у каких – нет?

- Решать людям. Будут действующие или нет. Есть действующему составу что предъявить людям? Кто расположил людей, тот и останется. Конечно, будут новые лица. Если депутат работал и на той или иной территории происходят положительные изменения, конечно, я думаю, у него больше шансов остаться.

Любовь Букреева, "Областное телевидение":

- В пандемию задачи, поставленные Президентом России в части выполнения национальных проектов, никто не отменял. Расскажите, пожалуйста, каких результатов Свердловской области удалось добиться в этом направлении.

- По нацпроекту «Жильё и городская среда» из средств областного и федерального бюджетов было проведено комплексное благоустройство Парка Победы в Нижнем Тагиле, Рощи Памяти в Североуральском городском округе в посёлке Калья, площади и Парка Победы в Ревде. Всего на эти цели было израсходовано более 200 миллионов рублей. Работа ещё продолжается и будет вестись. С учётом начатого в текущем году, она будет продолжена и в 2021 году.

Что касается экономических итогов. Я скажу, что наш крупный бизнес и инвестиционные процессы показывают неплохие результаты, даже несмотря на существующие проблемы в экономике. Вы знаете, что под ограничения попала в основном сфера обслуживания. Это малый и средний бизнес, он действительно пострадал. Мы в связи с этим, конечно же, недополучили серьёзные средства в бюджет. Вместе с тем мы провели ряд серьёзных переговоров с нашими финансово-промышленными группами, где договаривались по экономическим вопросам, договаривались об отсрочке возврата платежей, работали с банковскими институтами для того, чтобы полностью обеспечить финансирование всех взятых на себя обязательств. Я вам хочу сказать, что мы все обязательства, взятые на себя в 2020 году, выполним обязательно. Есть неплохая тенденция по экономическим показателям – по индексу промышленного производства и ряду других показателей, которые крайне важны для нашего региона. Они сегодня больше, чем в 2019 году. Но вопрос, связанный с выходом на докризисный период работы малого и среднего бизнеса, торговых центров, ещё стоит. Мы над этим действительно работаем каждый день. У меня есть все основания полагать, что мы обязательно со всеми кризисными и посткризисными явлениями совместными усилиями справимся.

Дарья Александрович, «66.ru»:

– Вопрос про Галину Максимовну (Кулаченко, замгубернатора - министра финансов, которая в ближайшие дни уйдёт в отставку, - Прим. ред.): сколько нам жить без министра финансов? Когда будет назначен новый? И ожидать ли нам ещё тюменцев в правительстве?

– Что вы так за тюменцев переживаете? Исполняющий обязанности министра финансов будет назначен с момента последнего дня работы Галины Максимовны. Есть процедура назначения, связанная с федеральным Минфином. Как только все они пройдут – будет министр.

Что касается, кого ждать, тюменцев или не тюменцев. Екатеринбург тем и хорош, что здесь работают люди из Башкирии, люди из Татарстана, из Челябинска, из Курганской области, отовсюду. Они приносят сюда свои идеи. Если говорить про меня, то я в Тюмени прожил 2,5 года. Я тюменец, хотя я всю свою сознательную жизнь прожил на Севере, в Сургуте. Так давайте меня тогда ханты-мансийцем называйте. Или Павел Владимирович (Креков, замгубернатора. - Прим. ред.) – всю жизнь прожил в Казахстане. Валерий Аркадьевич (Чайников - замгубернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства области. - Прим. ред.) – всю жизнь прожил и проработал на Севере и в Башкортостане.

Александр Аникин, «Уральский меридиан»:

– Несколько лет назад Свердловская область оказалась лидером по применению конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы в основном руководителей государственных органов. Будет ли продолжена данная практика?

- На какие-то общественно значимые должности, скорее всего, да, будем проводить. Но сегодня на уровне кадровых служб проходит такой же конкурс – так же рассматриваются вакансии, так же специалисты, так же идёт согласование по линии всех тех, кому положено согласовывать, проверяются компетенции, образование, возможности, пишутся работы по видению. Это всё проходит на уровне кадровых служб, и потом мне уже приносят несколько вариантов решения. Наверное, и будет – министерство инвестиций и развития, вы знаете, мы по конкурсу выбрали. Это межотраслевая, значимая работа – не узкая направленность. Поэтому на какие-то такие должности, конечно же, будем делать публично.

О ситуации в муниципалитетах

Ольга Шиханова, «Обозрение» (Новая Ляля):

– В посёлке Лобва есть школа №10. Это единственная школа в районе, где дети учатся в две смены. Школа построена в 1960-х годах прошлого века, деревянные перекрытия. И есть ещё одна школа. Находится в промзоне. Там нет централизованной канализации. Вопрос строительства новой школы и объединения этих двух школ обсуждался нашим главой с вами в июне 2019 года, получил одобрение. Вы обещали выделить на разработку проектно-сметной документации 14 миллионов из областного бюджета. В 2020 году деньги не были выделены. Будут ли они выделены в 2021 году?

– Будут. Поймите, коллеги, нам действительно приходилось принимать решения в серьёзных условиях. Пришлось не резать наши программы, а перегруппировывать. Это всё происходило в дежурном режиме. Договаривались о выполнении в этом году – оплата в следующем году. Одновременно нам нужно было изыскать деньги на финансирование нашей медицины. Это достаточно непростая работа. Я в курсе этой школы, в курсе этих проблем. Планы у нас такие есть. В этом году на проектирование финансирование будет выделено. Мне подсказывают, уже есть в бюджете.

Анна Григорьева, Tagilcity.ru:

– В этом году наше издание приобрело газоанализатор для замера пяти вредных веществ в воздухе. Ежедневно мы делаем замеры в разных частях района города. Последние 20 дней наш прибор регистрирует превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Каким образом областное правительство ведёт работу с предприятиями-загрязнителями Нижнего Тагила?

– Вы ведь тагильчанка, давно там живёте? Скажите, даже на вид, без приборов, ситуация изменилась по сравнению с пятнадцатилетней давностью?

– Ситуация изменилась, но вопросы остались.

– Естественно. Я не хочу подвергать сомнению действительность показаний прибора, который вы купили. Но приборы, на основании которых делаются какие-то выводы, должны быть соответствующим образом сертифицированы, и на их основании потом выстраиваются производственные программы. Я хочу одно сказать: мы с компаниями-загрязнителями заключили соглашение – это и ЕВРАЗ, и «Уралвагонзавод», и «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле. Ежегодно тратится свыше миллиарда рублей на экологические программы. Мы этим занимаемся уже семь лет. И в том числе благодаря этим программам удалось существенно снизить выбросы. Работу по приведению выбросов фактически к нулю мы будем продолжать. Год назад мы ввели домну на НТМК. Эта домна работает практически без выбросов. Было инвестировано порядка 18 млрд рублей. Остались вопросы, связанные с выбросами на Коксохиме, есть вопросы с выбросами и с организацией, как вы сказали, санитарных зон наших гигантов. Это действительно непростая работа – по санитарным зонам. Проекты готовы, они находятся на экспертизе. А то, что вы за этим следите и постоянно нас информируете, меня очень радует.

О разном

Алексей Лагутин, "It’s My City":

- В Екатеринбурге так и не началось строительство храма Святой Екатерины. Это вопрос общественно значимый, участвуете ли вы в его обсуждениях? По вашим оценкам, когда может начаться строительство и когда оно может завершиться? И скажите, рассматривается ли вариант альтернативной площадки для храма?

– Знаю, ведутся переговоры. Как только благотворители, инвесторы будут готовы, они выйдут, будут строить. В этом я участвую. Что касается альтернативы, люди уже проголосовали – какая альтернатива?

Дмитрий Сивков, "Шалинский вестник":

- В этом году мы при поддержке фонда президентских грантов реализовали проект по возрождению горнозаводского традиционного костюма "Баской крой". Провели исследование одежды и создали уникальную коллекцию костюмов, сейчас представляем её жителям области. Поняли, что к данной теме есть большой интерес. Как вы сами относитесь к сохранению традиций горнозаводской цивилизации, готовы ли лично поддержать проект?

- Классная идея, я знаком с вашим проектом. Через такой необычный подход мы раскрываем наше культурное наследие - не только для гостей нашего региона, но и для тех, кто здесь живёт. Дам коллегам поручение проработать вопрос поддержки не только в Шалинском городском округе - надо попробовать распространить этот опыт на всю область. Инженерные классы у нас есть - это дополнительные возможности для творчества. А косоворотку я куплю у вас, мерки передам.

Андрей Горбунов, телерадиокомпания «Альтекс-Медиа» (Артёмовский):

- Я общался со своими коллегами перед тем, как прийти на конференцию – очень многие телерадиокомпании сказали, что в этом году поддержки не получали. Просьба обратить внимание, потому что если не будет информации от нас, от тех, кто отвечает за свою информацию, эта пустота заполнится, и заполнится некачественной, фейковой информацией.

- Вы уже знаете, что у нас новый директор Департамента информации, я думаю, что в кратчайшие сроки она разберется в этом вопросе. Моя позиция – конечно, надо поддерживать, и будем поддерживать. Почему у вас такая инсайдерская информация появилась – я не знаю, в этом мы тоже разберёмся. Мы настроены на конструктивную работу. Без вас, без средств массовой информации, качественно решить те или иные проблемы не представляется возможным, и я это понимаю.