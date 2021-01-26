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26 января 2021, 15:21

Мэр Каменска-Уральского станет заместителем губернатора Свердловской области

Встреча Евгения Куйвашева и Алексея Шмыкова

Алексей Шмыков вступит в новую должность после истечения срока полномочий мэра Каменска-Уральского. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром Каменска-Уральского Алексеем Шмыковым. После окончания срока полномочий главы города он станет заместителем губернатора региона.

Как заявил глава Среднего Урала, в последние годы Каменск-Уральский активно воплощает в жизнь важные для горожан проекты. Он подчеркнул, что даже пандемия не помешала властям города последовательно реализовывать намеченные планы.

Евгений Куйвашев оценил состояние муниципалитета, дорожной сети и построенные объекты, в числе которых горнолыжный комплекс, новый детский сад, а также строящийся микрорайон Южный. По мнению губернатора, активное развитие городского округа во многом является заслугой мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова.

"В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял моё предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили назначение экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на должность первого заместителя губернатора региона. 19 января Евгений Куйвашев подписал указ о перераспределении полномочий среди заместителей главы региона.

Областная газета Свердловской области

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