Свердловские депутаты одобрили назначение Александра Высокинского на должность первого замгубернатора

Александр Высокинский одобрен свердловскими депутатами на пост первого заместителя губернатора. Фото: Владимир Мартьянов.

Александр Высокинский одобрен Законодательным собранием Свердловской области на пост первого заместителя губернатора. За его назначение выступили 38 депутатов, ещё трое - проголосовали против.

Согласование кандидатуры бывшего мэра Екатеринбурга на новую должность состоялось сегодня в ходе внеочередного заседания регионального парламента.

В качестве докладчика перед парламентариями выступил замгубернатора - руководитель Аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников. Он отметил, что глава региона Евгений Куйвашев оказывает доверие Александру Высокинскому, учитывая его опыт работы на муниципальном и региональном уровнях.

Накануне кандидат на пост первого замгубернатора провёл встречу в представителями фракций в свердловском парламенте. По итогам этой встречи "Единая Россия", например, единогласно поддержала Александра Высокинского, а вот ЛДПР решила не делать этого, ссылаясь на невозможность оценить работу кандидата в качестве ключевого руководителя в системе исполнительной власти Свердловской области.

Фото: скриншот видеозаписи заседания

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что глава уральской столицы Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Временно полномочия градоначальника возложили на бывшего первого замгубернатора Алексея Орлова, которого назначили первым вице-мэром. В свою очередь, Александр Высокинский стал заместителем губернатора Свердловской области. Кроме того, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев возложил на него исполнение обязанностей своего первого заместителя и направил в Заксобрание предложение назначить Высокинского на эту должность.