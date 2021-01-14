Свердловские депутаты согласуют Александра Высокинского на пост первого замгубернатора на внеочередном заседании

На должность первого замгубернатора предлагается назначить Александра Высокинского. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проведут внеочередное заседание 26 января. Ключевым вопросом повестки станет согласование кандидатуры первого заместителя губернатора.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев предложил назначить на эту должность бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Соответствующее предложение было направлено в региональный парламент.

Напомним, в декабре стало известно, что глава уральской столицы Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Временно полномочия градоначальника возложили на бывшего первого замгубернатора Алексея Орлова, который был назначен первым вице-мэром. В свою очередь, Александр Высокинский стал заместителем губернатора Свердловской области. Кроме того, на него возложено исполнение обязанностей первого замгубернатора.

Решение о проведении внеочередного заседания принято 14 января на заседании совета Заксобрания. Изначально предполагалось, что первое в этом году заседание состоится в феврале.

«Другие важные вопросы (которые будут рассмотрены на заседании. - Прим. «ОГ») — дача согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность Екатеринбурга и Невьянска ряда объектов имущества Свердловской области, а также рассмотрение ходатайства о награждении почётным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Кроме того, по сложившейся традиции мы планируем рассмотреть ходатайства о награждении почётными грамотами Законодательного собрания Свердловской области ряда достойных жителей Среднего Урала», - передаёт пресс-служба регионального парламента слова председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной.