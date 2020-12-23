Евгений Куйвашев возложил на Александра Высокинского исполнение обязанностей первого замгубернатора

Занять пост первого замгубернатора Александр Высокинский сможет только после одобрения Законодательного собрания. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского своим заместителем. Глава региона также возложил на него исполнение обязанностей первого замгубернатора.

Александр Высокинский будет исполнять обязанности первого зама до тех пор, пока Заксобрание Свердловской области не рассмотрит вопрос о его назначении на должность первого заместителя главы региона, сообщает департамент информполитики. Ранее пост первого замгубернатора занимал Алексей Орлов, сейчас он является первым вице-мэром Екатеринбурга и исполняющим обязанности главы города.

Отметим, что осенняя сессия Законодательного собрания уже завершилась - следующие заседания будут уже в 2021 году.

Напомним, что в начале этой недели глава региона предложил бывшему мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому занять пост его первого заместителя.

Кроме того, сегодня губернатор подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора Свердловской области. Ранее они были совмещены. Назначение на пост "министр финансов" также производится по согласованию с депутатами Заксобрания, а также министерством финансов РФ.

Должность заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области занимала Галина Кулаченко. В декабре она написала заявление об уходе. После этого губернатор Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28.