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21 декабря 2020, 15:32

Губернатор Свердловской области увеличил число членов правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Число членов регионального кабмина увеличено с 27 до 28. Фото: Алексей Кунилов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил изменения в указ "О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области". Число членов регионального кабмина увеличено с 27 до 28.

Соответсвующий документ появился на свердловском интернет-портале правовой информации. Изменённый пукт 2 будет выглядеть следующим образом: "Установить, что Правительство Свердловской области формируется в количестве 28 членов".

Фото: документ

Официальной информации о том, кто станет новым членом правительства Свердловской области, нет. По сообщениям местных СМИ, которые ссылаются на осведомлённые источники, дожность заместителя губернатора может занять Александр Высокинский, который сейчас является мэром Екатеринбурга.

Напомним, что сегодня он представил нового первого замглавы города. Им стал бывший первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Добавим, что в правительстве Свердловской области вакантными станут минимум три должности.

Ранее стало известно, что заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко написала заявление об уходе.

Областная газета Свердловской области

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Губернатор Свердловской области увеличил число членов правительства