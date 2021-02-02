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2 февраля 2021, 16:25

Вадим Дубичев награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

Вадим Дубичев

Вадим Дубичев удостоился знака отличия за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Вадим Дубичев награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области - директор департамента по местному самоуправлению удостоился данной награды за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Среднего Урала. Он награждён по представлению департамента информполитики региона.

Указ о награждении будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

Напомним, в 2013 году Вадим Дубичев был назначен на пост первого замруководителя администрации губернатора. До этого он занимал пост советника губернатора, руководил департаментом информполитики Свердловской области. Добавим, 3 февраля Вадим Дубичев отмечает день рождения.

Областная газета Свердловской области

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