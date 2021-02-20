Свердловские власти объяснили корректировку «Пятилетки развития»

В круглом столе, посвящённому «Пятилетке развития» приняли участие представители региональной и муниципальной властей. Фото: Ирина Порозова.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов прокомментировал корректировку региональной программы «Пятилетка развития». Недавно в документ, рассчитанный на 2017–2021 годы, были внесены поправки.

Изменения «Пятилетки развития» обсуждались сегодня в ходе круглого стола в Доме журналиста.

По словам Дениса Мамонтова, корректировка губернаторской программы назрела давно по двум причинам: нацпроекты 2018 года и оценка высших должностных лиц. Пандемия коронавируса замедлила процесс корректировки программы, поэтому изменения вносятся только сейчас.

«Пятилетка развития» – это живой организм. Если он не будет меняться, то добиться необходимых результатов будет сложно», – добавил Денис Мамонтов.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению Свердловской области Вадим Дубичев добавил, что необходимость внесения изменений в «Пятилетку развития» возникла в связи с объективной оценкой ситуации, складывающейся в регионе. Если при формировании программы закладывалось, что к 2021 году валовый региональный продукт будет составлять 2,4 трлн рублей, то по факту получается, что сейчас этот показатель достигает уже 2,6 трлн.