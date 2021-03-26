В Свердловском отделении ЛДПР сменился координатор

Ранее партию ЛДПР покинул лидер фракции в Законодательном собрании Свердловской области Михаил Зубарев. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском региональном отделении ЛДПР произошли кадровые перестановки. Решением Высшего Совета партии исполняющим обязанности координатора реготделения назначен глава екатеринбургской ячейки Александр Каптюг.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, предыдущий координатор - Антон Гусев, который также является руководителем фракции ЛДПР в Екатеринбургской городской думе, покинул свой пост. Решение объясняют кадровой ротацией. Ожидается, что в преддверии выборов он сосредоточит свои усилия на работе в муниципальном парламенте и будет вести работу с партийным депутатским корпусом региона.

«Уже сейчас мы входим в большой избирательный цикл. Нам необходимо мобилизовать все усилия и подключить все имеющиеся ресурсы для достижения максимального результата на выборах. Я принял решение, что нужно усилить работу с нашим партийным депутатским корпусом, а также сосредоточиться на работе в Екатеринбургской городской думе», - подчеркнул Антон Гусев. Он поддержал кандидатуру Александра Каптюга

Новый координатор регионального отделения займётся работой с партийным активом и подготовкой к избирательной кампании.

Напомним, ранее партию ЛДПР покинул лидер фракции в Законодательном собрании Свердловской области Михаил Зубарев.