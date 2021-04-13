На Среднем Урале пройдут Дни культуры Азербайджана

Генконсул Азербайджана Ильгар Искендеров отметил, что они заинтересованы в продолжении совместных проектов. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым. Они обсудили шаги по укреплению сотрудничества.

На встрече губернатор отметил, что совместные мероприятия будут продолжением договорённостей, которые были сформулированы в 2019 году на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также Евгений Куйвашев пригласил официальные и деловые круги республики принять участие в выставке ИННОПРОМ-2021.

«Для нашего региона Азербайджан – давний и значимый партнёр. Мы заинтересованы в развитии партнёрских отношений, укреплении экономических и культурных связей, росте объёмов взаимной торговли», – передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь, генконсул Ильгар Искендеров отметил, что Торговые дома республики предоставляют региону широкую линейку сельскохозяйственной продукции, которой нет на Урале из-за климатических условий. На Среднем Урале открыты две торговые точки. Сейчас планируется расширить ассортимент поставок.

Также дипломат поделился намерением провести в области Дни культуры Азербайджана. Стороны договорились организовать региональные мероприятия, которые посветят 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Этот юбилей отметят в 2022 году.