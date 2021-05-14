На праймериз «ЕР» в Свердловской области подано более 600 заявлений

Сами выборы пройдут в единый день голосования – 19 сентября. Фото: Владимир Мартьянов

Вчера завершился приём заявок на праймериз «Единой России». За два месяца на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и муниципальные думы уральцами было подано 646 заявлений.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе регионального отделения партии, финальные данные о количестве зарегистрированных участников праймериз станут известны в ближайшие дни. Цифры озвучат только после завершения проверки документов: кому-то из желающих принять участие в предварительном голосовании могут отказать в регистрации, а кто-то и после регистрации может утратить статус кандидата.

Изначально завершить приём заявок на участие в предварительном голосовании планировали 29 апреля, но в связи с большим наплывом желающих процедуру решили продлить до середины мая.

Как рассказывала ранее «Областная газета», в числе тех, кто заявился на праймериз, – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель губернатора Александр Высокинский, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Информация об участниках предварительного голосования размещена на сайте pg.er.ru. Там же избиратели смогут в период с 24 по 30 мая проголосовать за кандидатов. Для этого требуется пройти регистрацию. Она продлится до 28 мая. Чтобы стать избирателем, нужно нажать кнопку «Хочу проголосовать» в правом верхнем углу главной страницы сайта. Затем следует пройти авторизацию через портал госуслуг: ввести логин и пароль от своей учётной записи, подтвердить действие кодом, который придёт на телефон по sms. Следующий шаг – дача согласия на обработку персональных данных. Необходимо также ввести адрес прописки. Иногда может потребоваться дополнительное подтверждение личности – скан паспорта. На проверку персональных данных уйдёт 24 часа, после чего на телефон избирателя придёт ещё одно sms-сообщение.

В сам период предварительного голосования жители Свердловской области смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата только в электронной форме (хотя в некоторых других субъектах федерации голосование будет проходить ещё и на избирательных участках). Граждане смогут выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу в Госдуму и в региональный парламент.

Наблюдателей на внутрипартийном голосовании не будет. Контролировать подведение итогов праймериз избиратели смогут самостоятельно. В начале голосования «Единая Россия» опубликует блокчейн-хранилища. Их можно будет скачать, но информация, которая там хранится, станет доступна пользователям только после окончания подсчёта голосов. Тогда избиратели смогут проверить, верно ли подсчитаны голоса. Для наблюдения за выборами каждому голосующему выдадут индивидуальный ключ. Эта система гарантирует, что в процессе голосования информация в бюллетенях меняться не будет.

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