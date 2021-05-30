Свердловская область лидирует по числу проголосовавших на праймериз "Единой России" в УрФО

В Свердловской области предварительное голосование проходит только в онлайн-формате. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области на праймериз "Единой России" проголосовали 330,9 тысячи из 391,4 тысяч зарегистрировавшихся избирателей. Регион лидирует в УрФО по числу проголосовавших.

Предварительное голосование будет продолжаться до 22:00 30 мая, затем начнётся подведение итогов. Всего поучаствовали уже 707,9 тысячи жителей УрФО. В целом по стране - более 8,3 миллиона избирателей.

"Что касается количества проголосовавших в каждом из шести регионов Урала, то лидирует Свердловская область, где свыше 330 тысяч избирателей высказали своё мнение в отношении участников голосования. В Челябинской области - более 147 тысяч проголосовавших, в ХМАО - 77 тысяч, в Курганской области - порядка 75 тысяч избирателей приняли участие в электронном голосовании. В Тюменской области - более 57 тысяч, на Ямале - свыше 20 тысяч", - рассказал сегодня днём руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Иван Квитка.

Итоги праймериз подведут 1 июня. Списки кандидатов, которые представят "ЕР" на выборах в сентябре, утвердят 19 июня.

Напомним, что в качестве участников голосования в Свердловской области зарегистрированы 483 кандидата: 156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание.