30 мая завершается праймериз "Единой России"

В 21:00 по московскому времени очное и электронное предварительное голосование партии по всей стране завершится. Фото: Алексей Кунилов

В воскресенье стартовал последний день праймериз "Единой России". Зарегистрированные избиратели могут проголосовать за кандидатов в депутаты до 20:00 по московскому времени. Затем начнётся подведение итогов предварительного голосования.

Сегодня в 42 регионах проходит также очное предварительное голосование. Свердловская область в это число не входит, в регионе до вечера продолжается электронное голосование.

В 21:00 по московскому времени очное и электронное предварительное голосование партии по всей стране завершится. После соединения частей электронного ключа шифрования блокчейн будет опубликован на сайте PG.ЕR.RU. С этого момента начнётся подсчёт голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. Избиратели смогут проверить свои бюллетени с помощью индивидуального электронного ключа.

Итоги праймериз подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в сентябре, утвердят 19 июня.

Напомним, что регистрация избирателей завершилась в пятницу около полуночи. Всего по стране для участия в праймериз зарегистрировались 7,5 млн человек. Свердловская область заняла второе место после Москвы по активности граждан. Регистрацию прошли 391 411 свердловчан.

В качестве участников голосования в Свердловской области зарегистрированы 483 кандидата: 156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. Выдвижение кандидатов на праймериз проходило с 15 марта по 14 мая. Всего по России зарегистрировались более 5,5 тысячи участников. Голосование избирателей началось 24 мая.