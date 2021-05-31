Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
31 мая 2021, 20:41

Опубликованы результаты предварительного голосования "Единой России" в Свердловской области

Голосование проходило на специальном сайте. Фото: Алексей Кунилов

Голосование проходило на специальном сайте. Фото: Алексей Кунилов

В воскресенье завершились праймериз по отбору кандидатов от "Единой России" на сентябрьские выборы. "Областная газета" публикует результаты голосования в Свердловской области.

Государственная дума

Общерегиональный список

ФИО

Должность

Результат

1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Губернатор Свердловской области

174 565 голосов

2

ШИПУЛИН Антон Владимирович

Депутат Госдумы

64 481 голос

3

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович

Депутат Госдумы

61 081 голос

4

РЯБЦЕВА Жанна Анатольевна

Руководитель регионального исполкома ОНФ

22 286 голосов

5

БИДОНЬКО Сергей Юрьевич

Вице-губернатор Свердловской области

21 536 голосов

6

МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич

Депутат Госдумы

19 457 голосов

7

ВЫСОКИНСКИЙ Александр Геннадьевич

Первый заместитель губернатора Свердловской области

16 928 голосов

8

ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович

Депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области

15 560 голосов

9

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич

Первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России»

13 979 голосов

10

КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович

Депутат Заксобрания Свердловской области

9 559 голосов

11

ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна

Заместитель председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России»

8 409 голосов

12

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич

Депутат Заксобрания Свердловской области, врио руководителя исполкома «Единой России»

7 704 голоса

13

АРДЫ Дмитрий Юрьевич

Директор ООО «ТехноПетролеум»

7 504 голоса

14

ВЕТОШКИН Степан Николаевич

Главный специалист регисполкома «Единой России»

7 374 голоса

15

БРУСНИЦЫН Александр Владимирович

Директор ДК «Русь» (Малышевский ГО)

6 114 голосов

16

ЕРЕМЕНКО Иван Сергеевич

Студент

5 763 голоса

17

ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева

Руководитель клуба по интересам в ДК «Ровесник» (ГО Заречный)

4 842 голоса

18

ИОСАВА Мария Викторовна

Директор Каменск-Уральского филиала Свердловского областного медколледжа

4 657 голосов

19

ГРИГОРЬЕВА Алёна Александровна

Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41»

4 603 голоса

20

ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич

Врач Уральского института кардиологии

4 536 голосов

21

ЛОКТИОНОВА Надежда Александровна

Председатель Союза садоводов Екатеринбурга

3 966 голосов

22

ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович

Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск)

3 865 голосов

23

СИМОНОВА Ирина Александровна

Директор Регионального центра недвижимости СИАН

3 713 голосов

24

МОСКАЛЁВА Юлия Николаевна

Заведующая отделением в Городской клинической больнице №40

3 555 голосов

25

КАЛИТНИКОВ Сергей Олегович

Временно неработающий

3 429 голосов

26

МАЛЬЦЕВА Екатерина Станиславовна

Директор Краснотурьинской школы-интерната

3 348 голосов

27

ДАЙНЕС Евгений Анатольевич

Заместитель директора Свердловского областного медколледжа

3 268 голосов

28

ЗАМУРАЕВА Ирина Владимировна

Специалист по продажам

3237 голосов

29

БИСЕРОВ Вячеслав Игоревич

Временно неработающий

3 215 голосов

30

ШАБАНОВ Никита Александрович

Индивидуальный предприниматель

3 078 голосов

31

УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна

Директор ДК п.Пелым

3 045 голосов

32

ГАБДУЛЛИН Руслан Фагильевич

Специалист Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

3 026 голосов

33

МОСКВИН Владимир Александрович

Индивидуальный предприниматель

3 002 голоса

34

КОЛЧЕНОГОВ Анатолий Владимирович

Председатель думы Шалинского ГО

2 965 голосов

35

СЕЛИВАНОВА Ксения Александровна

Безработная

2 951 голос

36

ФЁДОРОВА Ксения Александровна

Юрист

2 942 голоса

37

ЛАДУШКИНА Лариса Валерьевна

Пенсионер

2 914 голосов

38

КЛИМЕНКО Александр Евгеньевич

Специалист «Молодой гвардии Единой России»

2 913 голосов

39

СМИРНОВА Татьяна Александровна

Директор школы №1 п. Пелым

2 871 голос

40

РОЖИНА Елена Николаевна

Начальник ЕДДС Каменского ГО

2 801 голос

41

УРУСОВ Юрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель

2 697 голосов

42

РУБЦОВ Иван Иванович

Исполнительный директор Регионального центра недвижимости СИАН

2 586 голосов

43

ДОРОГИН Дмитрий Иванович

Главный специалист земельного комитета Администрации Екатеринбурга

2 525 голосов

44

РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна

Методист Информационно-педагогического центра Гаринского ГО

2 523 голоса

45

СЫЧЕВА Елена Александровна

Заместитель начальника ЕДДС Каменского ГО

2 522 голоса

46

ПЕРЕКРАСНОВА Ирина Николаевна

Нет данных о месте работы

2 467 голосов

47

РУНКОВ Кирилл Александрович

Специалист Управления культуры и молодёжной политики Верхней Пышмы

2 403 голоса

48

МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович

Председатель профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС

2 380 голосов

49

СЕЛЕМЕНЕВА Надежда Александровна

Нет данных о месте работы

2 377 голосов

50

ИСАКОВ Сергей Александрович

Гендиректор ООО «Инфраструктурные решения»

2 376 голосов

51

МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна

Замдиректора Управления коммунального хозяйства Карпинска

2 366 голосов

52

КОВАЛЁВ Геннадий Петрович

Директор НП «Уральское казачество»

2 342 голоса

53

ДОБРОСЕРДОВА Ирина Михайловна

Нет данных о месте работы

2 337 голосов

54

ТРУБЧАНИНОВА Ирина Васильевна

Кассир

2 304 голоса

55

КОСНЫРЕВ Антон Владимирович

Начальник отдела в «ДПД РУС»

2 255 голосов

56

ЛАГУНОВА Яна Константиновна

Домохозяйка

2 249 голосов

57

МАРКЕЛОВА Евгения Сергеевна

Нет данных о месте работы

2 240 голосов

58

ПУЧКОВ Сергей Андреевич

Заместитель начальника производства МЗИК им. Калинина

2 230 голосов

59

КОЧЕРГИН Никита Юрьевич

Юрист

2 230 голосов

60

ЛОСКУТОВ Евгений Валентинович

Гендиректор Института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс»

2 211 голосов

61

НИКИФОРОВ Дмитрий Валерьевич

Ведущий инженер лечебно-оздоровительного комплекса Правительства Свердловской области

2 205 голосов

62

НИГАЕВ Алексей Олегович

Ведущий инженер хозяйственно-эксплуатационного управления министерства образования и молодёжной политики Свердловской области

2 203 голоса

63

РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович

Индивидуальный предприниматель

2 183 голоса

64

САДЧИКОВ Алексей Николаевич

Директор ООО «Шиномонтаж-АН»

2 172 голоса

65

УВАРОВ Юрий Николаевич

Диспетчер «АГРО ОИЛ КОМПАНИ»

2 151 голос

66

ЛУКЬЯНЕНКО Артём Сергеевич

Заместитель начальника отдела Министерства труда и соцзащиты России

2 131 голос

67

СКУБКО Юлия Николаевна

Директор Камышловского городского архива

2 102 голоса

68

ПАВЛИЦКИЙ Сергей Николаевич

Преподаватель в СУЦПК РЖД

2 098 голосов

69

ЧЕТИН Владислав Павлович

Временно неработающий

2 034 голоса

Одномандатные округа

Свердловский одномандатный избирательный округ

1

АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич

Депутат Госдумы

22 230 голосов

2

ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич

Врач Уральского института кардиологии

2331 голос

3

ОНОСОВ Денис Васильевич

Директор СД Техносервис

2320 голосов

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ

1

КОВПАК Лев Игоревич

Депутат Госдумы

32 009 голосов

2

ВОЛКОВ Игорь Константинович

Пенсионер

3 234 голоса

3

МУРЗИН Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель

3036 голосов

Берёзовский одномандатный избирательный округ

1

ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович

Депутат Госдумы

28 328 голосов

2

РУСАНОВА Марина Юрьевна

Заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы

4 738 голосов

3

ВЕТОШКИН Степан Николаевич

Главный специалист регисполкома «Единой России»

3 686 голосов

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ

1

ЗАХАРОВ Константин Юрьевич

Директор по персоналу Уралвагонзавода им. Дзержинского

25 197 голосов

2

СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна

Предприниматель

4 325 голосов

3

ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич

Учитель СОШ №100 Нижнего Тагила

3 112 голосов

Асбестовский одномандатный избирательный округ

1

ИВАНОВ Максим Анатольевич

Депутат Госдумы

36 938 голосов

2

ПОТАНИН Илья Владимирович

Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского ГО

4 471 голос

3

АФОНИН Владимир Валентинович

Президент НКО «Благотворительный фонд Максима Иванова»

3 893 голоса

Первоуральский одномандатный избирательный округ

1

МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич

Депутат Госдумы

28 274 голоса

2

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич

Депутат Заксобрания Свердловской области, гендиректор ГК «Радуга»

9 699 голосов

3

ОШУРКОВА Ирина Константиновна

Заведующая детским садом №5 ГО Староуткинск

2 074 голоса

Серовский одномандатный избирательный округ

1

ШИПУЛИН Антон Владимирович

Депутат Госдумы

30 355 голосов

2

КАЗАКОВ Михаил Сергеевич

Руководитель отдела продаж НТВ-Плюс

3 097 голосов

3

РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна

Методист Информационно-педагогического центра Гаринского ГО

1 553 голоса

Законодательное Собрание Свердловской Области

Территориальные группы

Алапаевская территориальная группа

1

ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович

Депутат Государственной Думы

6 794 голоса

2

АФОНИН Владимир Валентинович

Президент Некоммерческой организации «Благотворительный фонд Максима Иванова»

4 367 голосов

3

ДЕЕВ Константин Ильич

Глава муниципального образования Алапаевское

2 840 голосов

Асбестовская территориальная группа

1

БРАГИН Игорь Вячеславович

Главный врач Городской больницы г. Асбеста

6 629 голосов

2

КРУПИН Виталий Витальевич

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

5 350 голосов

3

ПОТАНИН Илья Владимирович

Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа

2 945 голосов

Белоярская территориальная группа

1

КАЗАКОВ Евгений Валентинович

Главный врач Городской больницы г. Асбеста

6 629 голосов

2

КОРЧАГИН Олег Михайлович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

3 391 голос

3

ГАФФНЕР Илья Владимирович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

2 565 голосов

Богдановичская территориальная группа

1

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна

Председатель Законодательного собрания Свердловской области

9 918 голосов

2

КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

6 100 голосов

3

МАЙЗЕЛЬ Сергей Гершевич

Заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской области

5 442 голоса

Верхнепышминская территориальная группа

1

ПИСЦОВ Евгений Рудольфович

Глава Берёзовского городского округа

5 876 голосов

2

КАКУША Александр Александрович

Депутат Думы городского округа Верхняя Пышма

4 010 голосов

3

СВАЛОВ Алексей Германович

Начальник управления в подразделении Службы генерального директора управления общественных связей ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"

3 247 голосов

Верх-Исетская территориальная группа

1

ЛЁВИНА Ирина Анатольевна

Директор «Свердловского областного медицинского колледжа»

3 299 голосов

2

САВИНОВ Константин Николаевич

Главный врач ЦГБ №2 Екатеринбурга

3 266 голосов

3

ЕЛИШЕВ Владимир Геннадьевич

Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера

1 602 голоса

Железнодорожная территориальная группа

1

ШЕРЕМЕТ Иннокентий Викторович

Журналист, телеведущий

3 677 голосов

2

ЖУКОВ Тимофей Романович

Депутат Екатеринбургской городской думы

2 186 голосов

3

ЕРМАКОВ Дмитрий Игоревич

Председатель Правления СРО Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «НАСЛЕДИЕ»

1 274 голоса

Кировская территориальная группа

1

КОКШАРОВ Виктор Анатольевич

Ректор УрФУ

4 841 голос

2

АРБУЗОВА Галина Никандровна

Депутат Екатеринбургской городской думы

3 127 голосов

3

МАРТИРОСЯН Сергей Валериевич

Акушер Екатеринбургского клинического перинатального центра

2 296 голосов

Ленинская территориальная группа

1

НОЖЕНКО Дмитрий Юрьевич

Заместитель Главы Екатеринбурга

5 590 голосов

2

СМИРНЯГИН Николай Сергеевич

Депутат Екатеринбургской городской думы

4 577 голосов

3

СКОСЫРСКАЯ Людмила Георгиевна

Директор Детской филармонии

1 737 голосов

Октябрьская территориальная группа

1

ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

7 869 голосов

2

СИЗИКОВ Алексей Юрьевич

Секретарь Октябрьского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 735 голосов

3

СМЕТАНИНА Ольга Олеговна

Финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия»

1 301 голос

Орджоникидзевская территориальная группа

1

ВОЛОДИН Игорь Валерьевич

Председатель Екатеринбургской городской думы

8 971 голос

2

ПОЛЯКОВ Леонид Павлович

Директор лицей №128

1 547 голосов

3

ТОЛСТОБРОВА Надежда Александровна

Директор центра социального обслуживания населения «Малахит»

1 459 голосов

Чкаловская территориальная группа

1

САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

6 720 голосов

2

ЯЛАЕВА Ирина Геннадиевна

Заместитель главного врача ЦГКБ №24

2 981 голос

3

ТОМЧИК Ольга Николаевна

Директор Детско-юношеского центра «Спутник»

2 314 голосов

Ирбитская территориальная группа

1

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич

Первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России»

8 011 голосов

2

ТРЕСКОВА Елена Анатольевна

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 

5 193 голоса

3

ЮДИН Николай Вениаминович

Глава Ирбита

3 933 голоса

Каменск-Уральская территориальная группа

1

ШМЫКОВ Алексей Викторович

Заместитель губернатора Свердловской области

10 523 голоса

2

СОЛОМЕИНА Анна Николаевна

Депутат гордумы Каменска-Уральского

3 676 голосов

3

ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич

Депутат Заксобрания Свердловской области

1 399 голосов

Кировградская территориальная группа

1

БЕЛОУСОВ Александр Андрианович

Генеральный директор АО «УЭХК»

6 039 голосов

2

ОСЬКИН Александр Александрович

Глава Кировградского ГО

2539 голосов

3

БИЦЮТА Ирина Николаевна

Заместитель председателя Думы Невьянского городского округа

2 023 голоса

Краснотурьинская территориальная группа

1

БИДОНЬКО Сергей Юрьевич

Вице-губернатор Свердловской области

8 344 голоса

2

ВЕРВЕЙН Александр Вячеславович

Глава Волчанского ГО

4 812 голосов

3

БАБЕНКО Виктор Владимирович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

4 285 голосов

Красноуральская территориальная группа

1

РЯБЦУН Владимир Васильевич

Директор Технологического института Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"

4 184 голоса

2

ЯМЩИКОВ Александр Владимирович

Член Общественной палаты Свердловской области

3 207 голосов

3

САПУНОВ Денис Павлович

Директор МУ ДО ДЮСШ "Самбо и Дзюдо"

2 974 голоса

Красноуфимская территориальная группа

1

БИКТУГАНОВ Юрий Иванович

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области

4 184 голоса

2

САЛИХОВ Азат Равкатович

Заместитель Губернатора Свердловской области

3 869 голосов

3

КОПЫТОВ Михаил Николаевич

Помощник депутата Заксобрания Свердловской области

3 526 голосов

Дзержинская территориальная группа

1

РОЩУПКИН Владимир Николаевич

Исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского

7 885 голосов

2

ЛУТОХИН Евгений Владимирович

Председатель профкома Общественной организации Первичная профсоюзная организация «Уралвагонзавод»

4 743 голоса

3

ШЕРСТОБИТОВ Андрей Сергеевич

Врач-сердечно-сосудистый хирург в Свердловской областной клинической больнице №1

3 639 голосов

Ленинская города Нижний Тагил территориальная группа

1

ПОГУДИН Вячеслав Викторович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

4 631 голос

2

МАЛЫХ Вячеслав Владимирович

Директор ООО «Нижнетагильский Холодильник»

1 744 голоса

3

ЕРШОВ Михаил Павлович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

1 676 голосов

Тагилстроевская территориальная группа

1

РАДАЕВ Владимир Григорьевич

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

7 012 голосов

2

МАТВЕЕВА Елена Владимировна

Директор АО "НИИМаш"

3 801 голос

3

ГЕРАСИМОВ Олег Анатольевич

Директор по правовым вопросам ООО «АКТИВ-МЕДИА», группа компаний ЕВРАЗ

2 199 голосов

Первоуральская территориальная группа

1

ДРОНОВ Алексей Иванович

Директор ООО "Киберсталь"

6 436 голосов

2

ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

2 552 голоса

3

АНДРЕЕВСКИЙ Дмитрий Викторович

Директор Первоуральского МАОУ дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

1 958 голосов

Ревдинская территориальная группа

1

КОВАЛЕВ Александр Владимирович

Заместитель управляющего Западного управленческого округа Свердловской области

6 864 голоса

2

БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Борисовна

Председатель Нижнесергинской районной организации Профессионального союза образования и науки РФ

2 579 голосов

3

ОВСЯННИКОВ Евгений Викторович

Главный врач Ревдинской городской больницы

2 314 голосов

Серовская территориальная группа

1

АНИСИМОВ Владимир Федорович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

6 442 голоса

2

ПОСТОВАЛОВ Андрей Александрович

Председатель Думы Нижнетуринского городского округа

2 489 голосов

3

БОНДАРЕНКО Сергей Александрович

Глава Новолялинского ГО

2 265 голосов

Сысертская территориальная группа

1

НИСКОВСКИХ Дмитрий Андреевич

Глава Сысертского ГО

11 702 голоса

2

ШИПИЦЫН Евгений Викторович

Глава Администрации Чкаловского района Екатеринбурга

3 009 голосов

3

ВШИВЦЕВА Татьяна Леонидовна

Специалист по работе с молодёжью МКУ по работе с молодежью "Молодёжный центр Сысертского городского округа"

2 085 голосов

Одномандатные округа

Алапаевский одномандатный избирательный округ №1

1

СТАРКОВ Евгений Вадимович

Помощник главы Администрации Арамильского ГО

5 279 голосов

2

РУСАНОВА Марина Юрьевна

Заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы

2 975 голосов

3

ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович

Депутат Госдумы

1 788 голосов

Асбестовский одномандатный избирательный округ №2

1

ЗУБАРЕВ Михаил Валерьевич

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

8 649 голосов

2

ПОТАНИН Илья Владимирович

Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского ГО

2 263 голоса

3

БРУСНИЦЫН Александр Владимирович

Директор ДК Русь (Малышевский ГО)

1 064 голоса

Белоярский одномандатный избирательный округ №3

1

ВЕГНЕР Вячеслав Михайлович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

4 401 голос

2

КАЗАКОВ Евгений Валентинович

Директор ООО «Белоярскнефтепродукт»

3 885 голосов

3

ГАФФНЕР Илья Владимирович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

2 353 голоса

Богдановичский одномандатный избирательный округ №4

1

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна

Председатель Законодательного собрания Свердловской области

10 217 голосов

2

КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

6 864 голоса

3

ЧЕРЕМИСИН Степан Николаевич

Индивидуальный предприниматель

938 голосов

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ №5

1

БРОЗОВСКИЙ Вячеслав Пиусович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, директор ООО "Торговая компания «Брозэкс»

9 895 голосов

2

СМИРНОВА Татьяна Александровна

Директор МКОУ СОШ №1 в п. Пелым, председатель Думы городского округа Пелым

1 322 голоса

3

ГЕРАСИМЕНКО Александр Сергеевич

Мастер строительных и монтажных работ в  ООО «Спецстроймех»

924 голоса

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №6

1

МЕЛЁХИН Сергей Владимирович

Начальник информационно-аналитического отдела, ООО «РЕНДЕР», депутат Екатеринбургской городской думы

2 992 голоса

2

ПИЧУГИНА Лариса Борисовна

Директор МОУ СОШ №48 г. Екатеринбурга

1 688 голосов

3

МАСЛЕННИКОВА Марина Владимировна

Гендиректор ООО «Психология»

1 157 голосов

Железнодорожный одномандатный избирательный округ №7

1

ЛАППО Валентин Анатольевич

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

2 751 голос

2

МОЧАЛОВ Константин Леонидович

Председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город»

1 926 голосов

3

ВОРЛИНСКАЯ Ольга Александровна

Заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика»

1 278 голосов

Кировский одномандатный избирательный округ №8

1

КЛИМЕНКО Михаил Николаевич

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

7 518 голосов

2

ШАБАНОВ Никита Александрович

Индивидуальный предприниматель

1 628 голосов

3

ОНОСОВ Денис Васильевич

Директор СД Техносервис

1 281 голос

Ленинский одномандатный избирательный округ №9

1

МАСЛАКОВ Виктор Викторович

Заместитель председателя Заксобрания Свердловской области

7 053 голоса

2

ГРИГОРЬЕВА Алена Александровна

Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41»

2 828 голосов

3

ТРЕГУБОВ Александр Юрьевич

Директор ООО Группа компаний «Юрлайн»

1 457 голосов

Октябрьский одномандатный избирательный округ №10

1

ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

8 178 голосов

2

СМЕТАНИНА Ольга Олеговна

Финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия»

1 359 голосов

3

КУРЕЛЮК Александр Сергеевич

Директор спортивной школы «Росток»

664 голоса

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11

1

СМИРНОВ Владимир Викторович

Депутат Заксонодательного собрания Свердловской области

9 731 голос

2

ЯКУШЕВА Кристина Николаевна

Помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области

1 442 голоса

3

ПУЧКОВ Сергей Андреевич

Заместитель начальника производства МЗИК им. Калинина

781 голос

Чкаловский одномандатный избирательный округ №12

1

САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, советник гендиректора по стратегическому развитию АО Авиакомпания «Авиаком Цитотранс»

7 163 голоса

2

ЛОКТИОНОВА Надежда Александровна

Председатель Союза садоводов Екатеринбурга

1 669 голосов

3

ЗОРИН Алексей Иванович

Доцент кафедры судебной деятельности и уголовного процесса УрГЮУ

1 098 голосов

Ирбитский одномандатный избирательный округ №13

1

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич

Первый заместитель председателя  Законодательного собрания Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России»

10 708 голосов

2

СМЕРДОВ Михаил Иванович

Директор частного учреждения культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», депутат Думы МО г. Ирбит

3 062 голоса

3

КУКАРСКИХ Александр Владимирович

Начальник ГУП СО «Газовые сети» в Слободо-Туринском газовом участке, председатель Думы Слободотуринского сельского поселения 

1 803 голоса

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ №14

1

ЯКИМОВ Виктор Васильевич

Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области

8 716 голосов

2

ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

3 219 голосов

3

ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева

Руководитель клуба по интересам в ДК «Ровесник» (ГО Заречный)

1 313 голосов

Кировградский одномандатный избирательный округ №15

1

ВОЛКОВ Александр Николаевич

Заместитель Председателя Думы Новоуральского ГО

6 432 голоса

2

ЕЛИЗАРОВ Аркадий Дмитриевич

Директор благотворительного фонда «РУСЬ»

2 034 голоса

3

КОРЧАГИН Иван Юрьевич

Начальник отдела сопровождения рынка и реализации тепловой энергии Верхнетагильской ГРЭС

1 191 голос

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ №16

1

СОКОЛЮК Петр Михайлович

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

8 432 голоса

2

РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна

Методист МКУ «Информационно-педагогический центр» Гаринского городского округа

2 201 голос

3

ЛУЗИНА Юлия Валерьевна

Заместитель директора по социально-педагогическим вопросам ГАОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

1 038 голосов

Красноуральский одномандатный избирательный округ №17

1

НИКОНОВ Сергей Владимирович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

7 645 голосов

2

ШАЯХМЕТОВ Максим Мансурович

Депутат Думы города Лесной

1 782 голоса

3

УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна

Директор ДК п. Пелым

1 311 голосов

Красноуфимский одномандатный избирательный округ №18

1

АБЗАЛОВ Альберт Феликсович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

9 006 голосов

2

ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна

Заместитель председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России»

2 282 голоса

3

КИЛИН Андрей Алексеевич

Старший инспектор Отдела по делам молодёжи Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

918 голосов

Дзержинский одномандатный избирательный округ №19

1

РОЩУПКИН Владимир Николаевич

Исполнительный директор НПК Уралвагонзавод, депутат Законодательного собрания Свердловской области

10 418 голосов

2

СКОРОПУПОВ Дмитрий Александрович

Генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской думы

2 126 голосов

3

ЩЕРБИЦКИЙ Иван Викторович

Координатор по молодёжным проектам регисполкома ОНФ в Свердловской области

1 195 голосов

Ленинский нижнего тагила одномандатный избирательный округ №20

1

ПОГУДИН Вячеслав Викторович

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

6 710 голосов

2

ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич

Учитель СОШ №100 г. Нижний Тагил

985 голосов

3

МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович

Председатель профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС

910 голосов

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ №21

1

РАДАЕВ Владимир Григорьевич

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

7 771 голос

2

КОСТЕННИКОВ Дмитрий Олегович

Директор Благотворительного фонда «Первый»

2 289 голосов

3

СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна

Индивидуальный предприниматель

1 602 голоса

Первоуральский одномандатный избирательный округ №22

1

ДРОНОВ Алексей Иванович

Директор ООО «Киберсталь», депутат Законодательного собрания Свердловской области

7 570 голосов

2

ВЕРШИНИН Дмитрий Дмитриевич

Менеджер по культурно-массовому досугу  ПМБУК «Централизованная клубная система»

1 549 голосов

3

ЧИЖОВ Кирилл Александрович

Директор ООО «МЕДЬ ДЛЯ ЖИЗНИ»

1 220 голосов

Ревдинский одномандатный избирательный округ №23

1

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич

Депутат Заксобрания Свердловской области, гендиректор ГК «Радуга»

10 669 голосов

2

ОШУРКОВА Ирина Константиновна

Заведующая детским садом №5 ГО Староуткинск

1 113 голосов

3

РУНКОВ Кирилл Александрович

Специалист Управления культуры и молодёжной политики Верхней Пышмы

1 092 голоса

Серовский одномандатный избирательный округ №24

1

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич

Депутат Заксобрания Свердловской области, врио руководителя исполкома «Единой России»

9 338 голосов

2

ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович

Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск)

653 голоса

3

МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна

Замдиректора Управления коммунального хозяйства Карпинска

590 голосов

Сысертский одномандатный избирательный округ №25

1

КАРЯКИН Сергей Васильевич

Директор АНО «Гоночная команда Сергея Карякина»

12 511 голосов

2

МЕЗЕНОВ Иван Сергеевич

Заведующий отделением Сысертской ЦРБ

1 479 голосов

3

БАБАК Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель

1 426 голосов

  • Опубликовано в №96 от 01.06.2021

Сюжет

Праймериз "Единой России"-2021 в Свердловской области
Следим за подготовкой и проведением процедуры

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.05.2021, 19:02 / Политика
Евгений Куйвашев пригласил представителей корейских предприятий поучаствовать в ИННОПРОМе
31.05.2021, 12:32 / Политика
Евгений Куйвашев победил на праймериз «Единой России» в Свердловской области
31.05.2021, 10:43 / Политика
На праймериз «Единой России» проголосовали более 11 миллионов человек
30.05.2021, 16:37 / Политика
Свердловская область лидирует по числу проголосовавших на праймериз "Единой России" в УрФО
30.05.2021, 11:00 / Политика
30 мая завершается праймериз "Единой России"