Опубликованы результаты предварительного голосования "Единой России" в Свердловской области

Голосование проходило на специальном сайте. Фото: Алексей Кунилов

В воскресенье завершились праймериз по отбору кандидатов от "Единой России" на сентябрьские выборы. "Областная газета" публикует результаты голосования в Свердловской области.

Государственная дума

Общерегиональный список

№ ФИО Должность Результат 1 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 174 565 голосов 2 ШИПУЛИН Антон Владимирович Депутат Госдумы 64 481 голос 3 КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович Депутат Госдумы 61 081 голос 4 РЯБЦЕВА Жанна Анатольевна Руководитель регионального исполкома ОНФ 22 286 голосов 5 БИДОНЬКО Сергей Юрьевич Вице-губернатор Свердловской области 21 536 голосов 6 МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич Депутат Госдумы 19 457 голосов 7 ВЫСОКИНСКИЙ Александр Геннадьевич Первый заместитель губернатора Свердловской области 16 928 голосов 8 ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович Депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области 15 560 голосов 9 ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России» 13 979 голосов 10 КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович Депутат Заксобрания Свердловской области 9 559 голосов 11 ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна Заместитель председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» 8 409 голосов 12 ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич Депутат Заксобрания Свердловской области, врио руководителя исполкома «Единой России» 7 704 голоса 13 АРДЫ Дмитрий Юрьевич Директор ООО «ТехноПетролеум» 7 504 голоса 14 ВЕТОШКИН Степан Николаевич Главный специалист регисполкома «Единой России» 7 374 голоса 15 БРУСНИЦЫН Александр Владимирович Директор ДК «Русь» (Малышевский ГО) 6 114 голосов 16 ЕРЕМЕНКО Иван Сергеевич Студент 5 763 голоса 17 ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева Руководитель клуба по интересам в ДК «Ровесник» (ГО Заречный) 4 842 голоса 18 ИОСАВА Мария Викторовна Директор Каменск-Уральского филиала Свердловского областного медколледжа 4 657 голосов 19 ГРИГОРЬЕВА Алёна Александровна Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41» 4 603 голоса 20 ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич Врач Уральского института кардиологии 4 536 голосов 21 ЛОКТИОНОВА Надежда Александровна Председатель Союза садоводов Екатеринбурга 3 966 голосов 22 ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск) 3 865 голосов 23 СИМОНОВА Ирина Александровна Директор Регионального центра недвижимости СИАН 3 713 голосов 24 МОСКАЛЁВА Юлия Николаевна Заведующая отделением в Городской клинической больнице №40 3 555 голосов 25 КАЛИТНИКОВ Сергей Олегович Временно неработающий 3 429 голосов 26 МАЛЬЦЕВА Екатерина Станиславовна Директор Краснотурьинской школы-интерната 3 348 голосов 27 ДАЙНЕС Евгений Анатольевич Заместитель директора Свердловского областного медколледжа 3 268 голосов 28 ЗАМУРАЕВА Ирина Владимировна Специалист по продажам 3237 голосов 29 БИСЕРОВ Вячеслав Игоревич Временно неработающий 3 215 голосов 30 ШАБАНОВ Никита Александрович Индивидуальный предприниматель 3 078 голосов 31 УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна Директор ДК п.Пелым 3 045 голосов 32 ГАБДУЛЛИН Руслан Фагильевич Специалист Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 3 026 голосов 33 МОСКВИН Владимир Александрович Индивидуальный предприниматель 3 002 голоса 34 КОЛЧЕНОГОВ Анатолий Владимирович Председатель думы Шалинского ГО 2 965 голосов 35 СЕЛИВАНОВА Ксения Александровна Безработная 2 951 голос 36 ФЁДОРОВА Ксения Александровна Юрист 2 942 голоса 37 ЛАДУШКИНА Лариса Валерьевна Пенсионер 2 914 голосов 38 КЛИМЕНКО Александр Евгеньевич Специалист «Молодой гвардии Единой России» 2 913 голосов 39 СМИРНОВА Татьяна Александровна Директор школы №1 п. Пелым 2 871 голос 40 РОЖИНА Елена Николаевна Начальник ЕДДС Каменского ГО 2 801 голос 41 УРУСОВ Юрий Владимирович Индивидуальный предприниматель 2 697 голосов 42 РУБЦОВ Иван Иванович Исполнительный директор Регионального центра недвижимости СИАН 2 586 голосов 43 ДОРОГИН Дмитрий Иванович Главный специалист земельного комитета Администрации Екатеринбурга 2 525 голосов 44 РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна Методист Информационно-педагогического центра Гаринского ГО 2 523 голоса 45 СЫЧЕВА Елена Александровна Заместитель начальника ЕДДС Каменского ГО 2 522 голоса 46 ПЕРЕКРАСНОВА Ирина Николаевна Нет данных о месте работы 2 467 голосов 47 РУНКОВ Кирилл Александрович Специалист Управления культуры и молодёжной политики Верхней Пышмы 2 403 голоса 48 МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович Председатель профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС 2 380 голосов 49 СЕЛЕМЕНЕВА Надежда Александровна Нет данных о месте работы 2 377 голосов 50 ИСАКОВ Сергей Александрович Гендиректор ООО «Инфраструктурные решения» 2 376 голосов 51 МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна Замдиректора Управления коммунального хозяйства Карпинска 2 366 голосов 52 КОВАЛЁВ Геннадий Петрович Директор НП «Уральское казачество» 2 342 голоса 53 ДОБРОСЕРДОВА Ирина Михайловна Нет данных о месте работы 2 337 голосов 54 ТРУБЧАНИНОВА Ирина Васильевна Кассир 2 304 голоса 55 КОСНЫРЕВ Антон Владимирович Начальник отдела в «ДПД РУС» 2 255 голосов 56 ЛАГУНОВА Яна Константиновна Домохозяйка 2 249 голосов 57 МАРКЕЛОВА Евгения Сергеевна Нет данных о месте работы 2 240 голосов 58 ПУЧКОВ Сергей Андреевич Заместитель начальника производства МЗИК им. Калинина 2 230 голосов 59 КОЧЕРГИН Никита Юрьевич Юрист 2 230 голосов 60 ЛОСКУТОВ Евгений Валентинович Гендиректор Института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс» 2 211 голосов 61 НИКИФОРОВ Дмитрий Валерьевич Ведущий инженер лечебно-оздоровительного комплекса Правительства Свердловской области 2 205 голосов 62 НИГАЕВ Алексей Олегович Ведущий инженер хозяйственно-эксплуатационного управления министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 2 203 голоса 63 РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович Индивидуальный предприниматель 2 183 голоса 64 САДЧИКОВ Алексей Николаевич Директор ООО «Шиномонтаж-АН» 2 172 голоса 65 УВАРОВ Юрий Николаевич Диспетчер «АГРО ОИЛ КОМПАНИ» 2 151 голос 66 ЛУКЬЯНЕНКО Артём Сергеевич Заместитель начальника отдела Министерства труда и соцзащиты России 2 131 голос 67 СКУБКО Юлия Николаевна Директор Камышловского городского архива 2 102 голоса 68 ПАВЛИЦКИЙ Сергей Николаевич Преподаватель в СУЦПК РЖД 2 098 голосов 69 ЧЕТИН Владислав Павлович Временно неработающий 2 034 голоса

Одномандатные округа

Свердловский одномандатный избирательный округ

1 АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич Депутат Госдумы 22 230 голосов 2 ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич Врач Уральского института кардиологии 2331 голос 3 ОНОСОВ Денис Васильевич Директор СД Техносервис 2320 голосов

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ

1 КОВПАК Лев Игоревич Депутат Госдумы 32 009 голосов 2 ВОЛКОВ Игорь Константинович Пенсионер 3 234 голоса 3 МУРЗИН Дмитрий Сергеевич Индивидуальный предприниматель 3036 голосов

Берёзовский одномандатный избирательный округ

1 ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович Депутат Госдумы 28 328 голосов 2 РУСАНОВА Марина Юрьевна Заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы 4 738 голосов 3 ВЕТОШКИН Степан Николаевич Главный специалист регисполкома «Единой России» 3 686 голосов

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ

1 ЗАХАРОВ Константин Юрьевич Директор по персоналу Уралвагонзавода им. Дзержинского 25 197 голосов 2 СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна Предприниматель 4 325 голосов 3 ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич Учитель СОШ №100 Нижнего Тагила 3 112 голосов

Асбестовский одномандатный избирательный округ

1 ИВАНОВ Максим Анатольевич Депутат Госдумы 36 938 голосов 2 ПОТАНИН Илья Владимирович Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского ГО 4 471 голос 3 АФОНИН Владимир Валентинович Президент НКО «Благотворительный фонд Максима Иванова» 3 893 голоса

Первоуральский одномандатный избирательный округ

1 МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич Депутат Госдумы 28 274 голоса 2 СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич Депутат Заксобрания Свердловской области, гендиректор ГК «Радуга» 9 699 голосов 3 ОШУРКОВА Ирина Константиновна Заведующая детским садом №5 ГО Староуткинск 2 074 голоса

Серовский одномандатный избирательный округ

1 ШИПУЛИН Антон Владимирович Депутат Госдумы 30 355 голосов 2 КАЗАКОВ Михаил Сергеевич Руководитель отдела продаж НТВ-Плюс 3 097 голосов 3 РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна Методист Информационно-педагогического центра Гаринского ГО 1 553 голоса

Законодательное Собрание Свердловской Области

Территориальные группы

Алапаевская территориальная группа

1 ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович Депутат Государственной Думы 6 794 голоса 2 АФОНИН Владимир Валентинович Президент Некоммерческой организации «Благотворительный фонд Максима Иванова» 4 367 голосов 3 ДЕЕВ Константин Ильич Глава муниципального образования Алапаевское 2 840 голосов

Асбестовская территориальная группа

1 БРАГИН Игорь Вячеславович Главный врач Городской больницы г. Асбеста 6 629 голосов 2 КРУПИН Виталий Витальевич Депутат Законодательного собрания Свердловской области 5 350 голосов 3 ПОТАНИН Илья Владимирович Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа 2 945 голосов

Белоярская территориальная группа

1 КАЗАКОВ Евгений Валентинович Главный врач Городской больницы г. Асбеста 6 629 голосов 2 КОРЧАГИН Олег Михайлович Депутат Законодательного собрания Свердловской области 3 391 голос 3 ГАФФНЕР Илья Владимирович Депутат Законодательного собрания Свердловской области 2 565 голосов

Богдановичская территориальная группа

1 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Председатель Законодательного собрания Свердловской области 9 918 голосов 2 КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович Депутат Законодательного собрания Свердловской области 6 100 голосов 3 МАЙЗЕЛЬ Сергей Гершевич Заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской области 5 442 голоса

Верхнепышминская территориальная группа

1 ПИСЦОВ Евгений Рудольфович Глава Берёзовского городского округа 5 876 голосов 2 КАКУША Александр Александрович Депутат Думы городского округа Верхняя Пышма 4 010 голосов 3 СВАЛОВ Алексей Германович Начальник управления в подразделении Службы генерального директора управления общественных связей ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" 3 247 голосов

Верх-Исетская территориальная группа

1 ЛЁВИНА Ирина Анатольевна Директор «Свердловского областного медицинского колледжа» 3 299 голосов 2 САВИНОВ Константин Николаевич Главный врач ЦГБ №2 Екатеринбурга 3 266 голосов 3 ЕЛИШЕВ Владимир Геннадьевич Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера 1 602 голоса

Железнодорожная территориальная группа

1 ШЕРЕМЕТ Иннокентий Викторович Журналист, телеведущий 3 677 голосов 2 ЖУКОВ Тимофей Романович Депутат Екатеринбургской городской думы 2 186 голосов 3 ЕРМАКОВ Дмитрий Игоревич Председатель Правления СРО Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «НАСЛЕДИЕ» 1 274 голоса

Кировская территориальная группа

1 КОКШАРОВ Виктор Анатольевич Ректор УрФУ 4 841 голос 2 АРБУЗОВА Галина Никандровна Депутат Екатеринбургской городской думы 3 127 голосов 3 МАРТИРОСЯН Сергей Валериевич Акушер Екатеринбургского клинического перинатального центра 2 296 голосов

Ленинская территориальная группа

1 НОЖЕНКО Дмитрий Юрьевич Заместитель Главы Екатеринбурга 5 590 голосов 2 СМИРНЯГИН Николай Сергеевич Депутат Екатеринбургской городской думы 4 577 голосов 3 СКОСЫРСКАЯ Людмила Георгиевна Директор Детской филармонии 1 737 голосов

Октябрьская территориальная группа

1 ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич Депутат Законодательного собрания Свердловской области 7 869 голосов 2 СИЗИКОВ Алексей Юрьевич Секретарь Октябрьского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 735 голосов 3 СМЕТАНИНА Ольга Олеговна Финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия» 1 301 голос

Орджоникидзевская территориальная группа

1 ВОЛОДИН Игорь Валерьевич Председатель Екатеринбургской городской думы 8 971 голос 2 ПОЛЯКОВ Леонид Павлович Директор лицей №128 1 547 голосов 3 ТОЛСТОБРОВА Надежда Александровна Директор центра социального обслуживания населения «Малахит» 1 459 голосов

Чкаловская территориальная группа

1 САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 6 720 голосов 2 ЯЛАЕВА Ирина Геннадиевна Заместитель главного врача ЦГКБ №24 2 981 голос 3 ТОМЧИК Ольга Николаевна Директор Детско-юношеского центра «Спутник» 2 314 голосов

Ирбитская территориальная группа

1 ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России» 8 011 голосов 2 ТРЕСКОВА Елена Анатольевна Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 5 193 голоса 3 ЮДИН Николай Вениаминович Глава Ирбита 3 933 голоса

Каменск-Уральская территориальная группа

1 ШМЫКОВ Алексей Викторович Заместитель губернатора Свердловской области 10 523 голоса 2 СОЛОМЕИНА Анна Николаевна Депутат гордумы Каменска-Уральского 3 676 голосов 3 ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич Депутат Заксобрания Свердловской области 1 399 голосов

Кировградская территориальная группа

1 БЕЛОУСОВ Александр Андрианович Генеральный директор АО «УЭХК» 6 039 голосов 2 ОСЬКИН Александр Александрович Глава Кировградского ГО 2539 голосов 3 БИЦЮТА Ирина Николаевна Заместитель председателя Думы Невьянского городского округа 2 023 голоса

Краснотурьинская территориальная группа

1 БИДОНЬКО Сергей Юрьевич Вице-губернатор Свердловской области 8 344 голоса 2 ВЕРВЕЙН Александр Вячеславович Глава Волчанского ГО 4 812 голосов 3 БАБЕНКО Виктор Владимирович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 4 285 голосов

Красноуральская территориальная группа

1 РЯБЦУН Владимир Васильевич Директор Технологического института Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" 4 184 голоса 2 ЯМЩИКОВ Александр Владимирович Член Общественной палаты Свердловской области 3 207 голосов 3 САПУНОВ Денис Павлович Директор МУ ДО ДЮСШ "Самбо и Дзюдо" 2 974 голоса

Красноуфимская территориальная группа

1 БИКТУГАНОВ Юрий Иванович Министр образования и молодёжной политики Свердловской области 4 184 голоса 2 САЛИХОВ Азат Равкатович Заместитель Губернатора Свердловской области 3 869 голосов 3 КОПЫТОВ Михаил Николаевич Помощник депутата Заксобрания Свердловской области 3 526 голосов

Дзержинская территориальная группа

1 РОЩУПКИН Владимир Николаевич Исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского 7 885 голосов 2 ЛУТОХИН Евгений Владимирович Председатель профкома Общественной организации Первичная профсоюзная организация «Уралвагонзавод» 4 743 голоса 3 ШЕРСТОБИТОВ Андрей Сергеевич Врач-сердечно-сосудистый хирург в Свердловской областной клинической больнице №1 3 639 голосов

Ленинская города Нижний Тагил территориальная группа

1 ПОГУДИН Вячеслав Викторович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 4 631 голос 2 МАЛЫХ Вячеслав Владимирович Директор ООО «Нижнетагильский Холодильник» 1 744 голоса 3 ЕРШОВ Михаил Павлович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 1 676 голосов

Тагилстроевская территориальная группа

1 РАДАЕВ Владимир Григорьевич Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 7 012 голосов 2 МАТВЕЕВА Елена Владимировна Директор АО "НИИМаш" 3 801 голос 3 ГЕРАСИМОВ Олег Анатольевич Директор по правовым вопросам ООО «АКТИВ-МЕДИА», группа компаний ЕВРАЗ 2 199 голосов

Первоуральская территориальная группа

1 ДРОНОВ Алексей Иванович Директор ООО "Киберсталь" 6 436 голосов 2 ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 2 552 голоса 3 АНДРЕЕВСКИЙ Дмитрий Викторович Директор Первоуральского МАОУ дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" 1 958 голосов

Ревдинская территориальная группа

1 КОВАЛЕВ Александр Владимирович Заместитель управляющего Западного управленческого округа Свердловской области 6 864 голоса 2 БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Борисовна Председатель Нижнесергинской районной организации Профессионального союза образования и науки РФ 2 579 голосов 3 ОВСЯННИКОВ Евгений Викторович Главный врач Ревдинской городской больницы 2 314 голосов

Серовская территориальная группа

1 АНИСИМОВ Владимир Федорович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 6 442 голоса 2 ПОСТОВАЛОВ Андрей Александрович Председатель Думы Нижнетуринского городского округа 2 489 голосов 3 БОНДАРЕНКО Сергей Александрович Глава Новолялинского ГО 2 265 голосов

Сысертская территориальная группа

1 НИСКОВСКИХ Дмитрий Андреевич Глава Сысертского ГО 11 702 голоса 2 ШИПИЦЫН Евгений Викторович Глава Администрации Чкаловского района Екатеринбурга 3 009 голосов 3 ВШИВЦЕВА Татьяна Леонидовна Специалист по работе с молодёжью МКУ по работе с молодежью "Молодёжный центр Сысертского городского округа" 2 085 голосов

Одномандатные округа

Алапаевский одномандатный избирательный округ №1

1 СТАРКОВ Евгений Вадимович Помощник главы Администрации Арамильского ГО 5 279 голосов 2 РУСАНОВА Марина Юрьевна Заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы 2 975 голосов 3 ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович Депутат Госдумы 1 788 голосов

Асбестовский одномандатный избирательный округ №2

1 ЗУБАРЕВ Михаил Валерьевич Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 8 649 голосов 2 ПОТАНИН Илья Владимирович Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского ГО 2 263 голоса 3 БРУСНИЦЫН Александр Владимирович Директор ДК Русь (Малышевский ГО) 1 064 голоса

Белоярский одномандатный избирательный округ №3

1 ВЕГНЕР Вячеслав Михайлович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 4 401 голос 2 КАЗАКОВ Евгений Валентинович Директор ООО «Белоярскнефтепродукт» 3 885 голосов 3 ГАФФНЕР Илья Владимирович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 2 353 голоса

Богдановичский одномандатный избирательный округ №4

1 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Председатель Законодательного собрания Свердловской области 10 217 голосов 2 КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович Депутат Законодательного собрания Свердловской области 6 864 голоса 3 ЧЕРЕМИСИН Степан Николаевич Индивидуальный предприниматель 938 голосов

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ №5

1 БРОЗОВСКИЙ Вячеслав Пиусович Депутат Законодательного собрания Свердловской области, директор ООО "Торговая компания «Брозэкс» 9 895 голосов 2 СМИРНОВА Татьяна Александровна Директор МКОУ СОШ №1 в п. Пелым, председатель Думы городского округа Пелым 1 322 голоса 3 ГЕРАСИМЕНКО Александр Сергеевич Мастер строительных и монтажных работ в ООО «Спецстроймех» 924 голоса

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №6

1 МЕЛЁХИН Сергей Владимирович Начальник информационно-аналитического отдела, ООО «РЕНДЕР», депутат Екатеринбургской городской думы 2 992 голоса 2 ПИЧУГИНА Лариса Борисовна Директор МОУ СОШ №48 г. Екатеринбурга 1 688 голосов 3 МАСЛЕННИКОВА Марина Владимировна Гендиректор ООО «Психология» 1 157 голосов

Железнодорожный одномандатный избирательный округ №7

1 ЛАППО Валентин Анатольевич Депутат Законодательного собрания Свердловской области 2 751 голос 2 МОЧАЛОВ Константин Леонидович Председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город» 1 926 голосов 3 ВОРЛИНСКАЯ Ольга Александровна Заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика» 1 278 голосов

Кировский одномандатный избирательный округ №8

1 КЛИМЕНКО Михаил Николаевич Депутат Законодательного собрания Свердловской области 7 518 голосов 2 ШАБАНОВ Никита Александрович Индивидуальный предприниматель 1 628 голосов 3 ОНОСОВ Денис Васильевич Директор СД Техносервис 1 281 голос

Ленинский одномандатный избирательный округ №9

1 МАСЛАКОВ Виктор Викторович Заместитель председателя Заксобрания Свердловской области 7 053 голоса 2 ГРИГОРЬЕВА Алена Александровна Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41» 2 828 голосов 3 ТРЕГУБОВ Александр Юрьевич Директор ООО Группа компаний «Юрлайн» 1 457 голосов

Октябрьский одномандатный избирательный округ №10

1 ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич Депутат Законодательного собрания Свердловской области 8 178 голосов 2 СМЕТАНИНА Ольга Олеговна Финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия» 1 359 голосов 3 КУРЕЛЮК Александр Сергеевич Директор спортивной школы «Росток» 664 голоса

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11

1 СМИРНОВ Владимир Викторович Депутат Заксонодательного собрания Свердловской области 9 731 голос 2 ЯКУШЕВА Кристина Николаевна Помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области 1 442 голоса 3 ПУЧКОВ Сергей Андреевич Заместитель начальника производства МЗИК им. Калинина 781 голос

Чкаловский одномандатный избирательный округ №12

1 САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович Депутат Законодательного собрания Свердловской области, советник гендиректора по стратегическому развитию АО Авиакомпания «Авиаком Цитотранс» 7 163 голоса 2 ЛОКТИОНОВА Надежда Александровна Председатель Союза садоводов Екатеринбурга 1 669 голосов 3 ЗОРИН Алексей Иванович Доцент кафедры судебной деятельности и уголовного процесса УрГЮУ 1 098 голосов

Ирбитский одномандатный избирательный округ №13

1 ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» 10 708 голосов 2 СМЕРДОВ Михаил Иванович Директор частного учреждения культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», депутат Думы МО г. Ирбит 3 062 голоса 3 КУКАРСКИХ Александр Владимирович Начальник ГУП СО «Газовые сети» в Слободо-Туринском газовом участке, председатель Думы Слободотуринского сельского поселения 1 803 голоса

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ №14

1 ЯКИМОВ Виктор Васильевич Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области 8 716 голосов 2 ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич Депутат Законодательного собрания Свердловской области 3 219 голосов 3 ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева Руководитель клуба по интересам в ДК «Ровесник» (ГО Заречный) 1 313 голосов

Кировградский одномандатный избирательный округ №15

1 ВОЛКОВ Александр Николаевич Заместитель Председателя Думы Новоуральского ГО 6 432 голоса 2 ЕЛИЗАРОВ Аркадий Дмитриевич Директор благотворительного фонда «РУСЬ» 2 034 голоса 3 КОРЧАГИН Иван Юрьевич Начальник отдела сопровождения рынка и реализации тепловой энергии Верхнетагильской ГРЭС 1 191 голос

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ №16

1 СОКОЛЮК Петр Михайлович Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 8 432 голоса 2 РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна Методист МКУ «Информационно-педагогический центр» Гаринского городского округа 2 201 голос 3 ЛУЗИНА Юлия Валерьевна Заместитель директора по социально-педагогическим вопросам ГАОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 1 038 голосов

Красноуральский одномандатный избирательный округ №17

1 НИКОНОВ Сергей Владимирович Депутат Законодательного собрания Свердловской области 7 645 голосов 2 ШАЯХМЕТОВ Максим Мансурович Депутат Думы города Лесной 1 782 голоса 3 УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна Директор ДК п. Пелым 1 311 голосов

Красноуфимский одномандатный избирательный округ №18

1 АБЗАЛОВ Альберт Феликсович Депутат Законодательного собрания Свердловской области 9 006 голосов 2 ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна Заместитель председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» 2 282 голоса 3 КИЛИН Андрей Алексеевич Старший инспектор Отдела по делам молодёжи Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга 918 голосов

Дзержинский одномандатный избирательный округ №19

1 РОЩУПКИН Владимир Николаевич Исполнительный директор НПК Уралвагонзавод, депутат Законодательного собрания Свердловской области 10 418 голосов 2 СКОРОПУПОВ Дмитрий Александрович Генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской думы 2 126 голосов 3 ЩЕРБИЦКИЙ Иван Викторович Координатор по молодёжным проектам регисполкома ОНФ в Свердловской области 1 195 голосов

Ленинский нижнего тагила одномандатный избирательный округ №20

1 ПОГУДИН Вячеслав Викторович Депутат Законодательного собрания Свердловской области 6 710 голосов 2 ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич Учитель СОШ №100 г. Нижний Тагил 985 голосов 3 МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович Председатель профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС 910 голосов

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ №21

1 РАДАЕВ Владимир Григорьевич Депутат Законодательного собрания Свердловской области 7 771 голос 2 КОСТЕННИКОВ Дмитрий Олегович Директор Благотворительного фонда «Первый» 2 289 голосов 3 СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна Индивидуальный предприниматель 1 602 голоса

Первоуральский одномандатный избирательный округ №22

1 ДРОНОВ Алексей Иванович Директор ООО «Киберсталь», депутат Законодательного собрания Свердловской области 7 570 голосов 2 ВЕРШИНИН Дмитрий Дмитриевич Менеджер по культурно-массовому досугу ПМБУК «Централизованная клубная система» 1 549 голосов 3 ЧИЖОВ Кирилл Александрович Директор ООО «МЕДЬ ДЛЯ ЖИЗНИ» 1 220 голосов

Ревдинский одномандатный избирательный округ №23

1 СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич Депутат Заксобрания Свердловской области, гендиректор ГК «Радуга» 10 669 голосов 2 ОШУРКОВА Ирина Константиновна Заведующая детским садом №5 ГО Староуткинск 1 113 голосов 3 РУНКОВ Кирилл Александрович Специалист Управления культуры и молодёжной политики Верхней Пышмы 1 092 голоса

Серовский одномандатный избирательный округ №24

1 ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич Депутат Заксобрания Свердловской области, врио руководителя исполкома «Единой России» 9 338 голосов 2 ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск) 653 голоса 3 МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна Замдиректора Управления коммунального хозяйства Карпинска 590 голосов

Сысертский одномандатный избирательный округ №25

1 КАРЯКИН Сергей Васильевич Директор АНО «Гоночная команда Сергея Карякина» 12 511 голосов 2 МЕЗЕНОВ Иван Сергеевич Заведующий отделением Сысертской ЦРБ 1 479 голосов 3 БАБАК Дмитрий Сергеевич Индивидуальный предприниматель 1 426 голосов

Опубликовано в №96 от 01.06.2021