Опубликованы результаты предварительного голосования "Единой России" в Свердловской области

В воскресенье завершились праймериз по отбору кандидатов от "Единой России" на сентябрьские выборы. "Областная газета" публикует результаты голосования в Свердловской области.
Государственная дума
Общерегиональный список
№
ФИО
Должность
Результат
1
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
Губернатор Свердловской области
174 565 голосов
2
ШИПУЛИН Антон Владимирович
Депутат Госдумы
64 481 голос
3
КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович
Депутат Госдумы
61 081 голос
4
РЯБЦЕВА Жанна Анатольевна
Руководитель регионального исполкома ОНФ
22 286 голосов
5
БИДОНЬКО Сергей Юрьевич
Вице-губернатор Свердловской области
21 536 голосов
6
МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич
Депутат Госдумы
19 457 голосов
7
ВЫСОКИНСКИЙ Александр Геннадьевич
Первый заместитель губернатора Свердловской области
16 928 голосов
8
ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович
Депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
15 560 голосов
9
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич
Первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России»
13 979 голосов
10
КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович
Депутат Заксобрания Свердловской области
9 559 голосов
11
ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна
Заместитель председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России»
8 409 голосов
12
ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич
Депутат Заксобрания Свердловской области, врио руководителя исполкома «Единой России»
7 704 голоса
13
АРДЫ Дмитрий Юрьевич
Директор ООО «ТехноПетролеум»
7 504 голоса
14
ВЕТОШКИН Степан Николаевич
Главный специалист регисполкома «Единой России»
7 374 голоса
15
БРУСНИЦЫН Александр Владимирович
Директор ДК «Русь» (Малышевский ГО)
6 114 голосов
16
ЕРЕМЕНКО Иван Сергеевич
Студент
5 763 голоса
17
ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева
Руководитель клуба по интересам в ДК «Ровесник» (ГО Заречный)
4 842 голоса
18
ИОСАВА Мария Викторовна
Директор Каменск-Уральского филиала Свердловского областного медколледжа
4 657 голосов
19
ГРИГОРЬЕВА Алёна Александровна
Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41»
4 603 голоса
20
ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич
Врач Уральского института кардиологии
4 536 голосов
21
ЛОКТИОНОВА Надежда Александровна
Председатель Союза садоводов Екатеринбурга
3 966 голосов
22
ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович
Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск)
3 865 голосов
23
СИМОНОВА Ирина Александровна
Директор Регионального центра недвижимости СИАН
3 713 голосов
24
МОСКАЛЁВА Юлия Николаевна
Заведующая отделением в Городской клинической больнице №40
3 555 голосов
25
КАЛИТНИКОВ Сергей Олегович
Временно неработающий
3 429 голосов
26
МАЛЬЦЕВА Екатерина Станиславовна
Директор Краснотурьинской школы-интерната
3 348 голосов
27
ДАЙНЕС Евгений Анатольевич
Заместитель директора Свердловского областного медколледжа
3 268 голосов
28
ЗАМУРАЕВА Ирина Владимировна
Специалист по продажам
3237 голосов
29
БИСЕРОВ Вячеслав Игоревич
Временно неработающий
3 215 голосов
30
ШАБАНОВ Никита Александрович
Индивидуальный предприниматель
3 078 голосов
31
УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна
Директор ДК п.Пелым
3 045 голосов
32
ГАБДУЛЛИН Руслан Фагильевич
Специалист Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
3 026 голосов
33
МОСКВИН Владимир Александрович
Индивидуальный предприниматель
3 002 голоса
34
КОЛЧЕНОГОВ Анатолий Владимирович
Председатель думы Шалинского ГО
2 965 голосов
35
СЕЛИВАНОВА Ксения Александровна
Безработная
2 951 голос
36
ФЁДОРОВА Ксения Александровна
Юрист
2 942 голоса
37
ЛАДУШКИНА Лариса Валерьевна
Пенсионер
2 914 голосов
38
КЛИМЕНКО Александр Евгеньевич
Специалист «Молодой гвардии Единой России»
2 913 голосов
39
СМИРНОВА Татьяна Александровна
Директор школы №1 п. Пелым
2 871 голос
40
РОЖИНА Елена Николаевна
Начальник ЕДДС Каменского ГО
2 801 голос
41
УРУСОВ Юрий Владимирович
Индивидуальный предприниматель
2 697 голосов
42
РУБЦОВ Иван Иванович
Исполнительный директор Регионального центра недвижимости СИАН
2 586 голосов
43
ДОРОГИН Дмитрий Иванович
Главный специалист земельного комитета Администрации Екатеринбурга
2 525 голосов
44
РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна
Методист Информационно-педагогического центра Гаринского ГО
2 523 голоса
45
СЫЧЕВА Елена Александровна
Заместитель начальника ЕДДС Каменского ГО
2 522 голоса
46
ПЕРЕКРАСНОВА Ирина Николаевна
Нет данных о месте работы
2 467 голосов
47
РУНКОВ Кирилл Александрович
Специалист Управления культуры и молодёжной политики Верхней Пышмы
2 403 голоса
48
МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович
Председатель профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС
2 380 голосов
49
СЕЛЕМЕНЕВА Надежда Александровна
Нет данных о месте работы
2 377 голосов
50
ИСАКОВ Сергей Александрович
Гендиректор ООО «Инфраструктурные решения»
2 376 голосов
51
МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна
Замдиректора Управления коммунального хозяйства Карпинска
2 366 голосов
52
КОВАЛЁВ Геннадий Петрович
Директор НП «Уральское казачество»
2 342 голоса
53
ДОБРОСЕРДОВА Ирина Михайловна
Нет данных о месте работы
2 337 голосов
54
ТРУБЧАНИНОВА Ирина Васильевна
Кассир
2 304 голоса
55
КОСНЫРЕВ Антон Владимирович
Начальник отдела в «ДПД РУС»
2 255 голосов
56
ЛАГУНОВА Яна Константиновна
Домохозяйка
2 249 голосов
57
МАРКЕЛОВА Евгения Сергеевна
Нет данных о месте работы
2 240 голосов
58
ПУЧКОВ Сергей Андреевич
Заместитель начальника производства МЗИК им. Калинина
2 230 голосов
59
КОЧЕРГИН Никита Юрьевич
Юрист
2 230 голосов
60
ЛОСКУТОВ Евгений Валентинович
Гендиректор Института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс»
2 211 голосов
61
НИКИФОРОВ Дмитрий Валерьевич
Ведущий инженер лечебно-оздоровительного комплекса Правительства Свердловской области
2 205 голосов
62
НИГАЕВ Алексей Олегович
Ведущий инженер хозяйственно-эксплуатационного управления министерства образования и молодёжной политики Свердловской области
2 203 голоса
63
РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович
Индивидуальный предприниматель
2 183 голоса
64
САДЧИКОВ Алексей Николаевич
Директор ООО «Шиномонтаж-АН»
2 172 голоса
65
УВАРОВ Юрий Николаевич
Диспетчер «АГРО ОИЛ КОМПАНИ»
2 151 голос
66
ЛУКЬЯНЕНКО Артём Сергеевич
Заместитель начальника отдела Министерства труда и соцзащиты России
2 131 голос
67
СКУБКО Юлия Николаевна
Директор Камышловского городского архива
2 102 голоса
68
ПАВЛИЦКИЙ Сергей Николаевич
Преподаватель в СУЦПК РЖД
2 098 голосов
69
ЧЕТИН Владислав Павлович
Временно неработающий
2 034 голоса
Одномандатные округа
Свердловский одномандатный избирательный округ
1
АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич
Депутат Госдумы
22 230 голосов
2
ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич
Врач Уральского института кардиологии
2331 голос
3
ОНОСОВ Денис Васильевич
Директор СД Техносервис
2320 голосов
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ
1
КОВПАК Лев Игоревич
Депутат Госдумы
32 009 голосов
2
ВОЛКОВ Игорь Константинович
Пенсионер
3 234 голоса
3
МУРЗИН Дмитрий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель
3036 голосов
Берёзовский одномандатный избирательный округ
1
ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович
Депутат Госдумы
28 328 голосов
2
РУСАНОВА Марина Юрьевна
Заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы
4 738 голосов
3
ВЕТОШКИН Степан Николаевич
Главный специалист регисполкома «Единой России»
3 686 голосов
Нижнетагильский одномандатный избирательный округ
1
ЗАХАРОВ Константин Юрьевич
Директор по персоналу Уралвагонзавода им. Дзержинского
25 197 голосов
2
СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна
Предприниматель
4 325 голосов
3
ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич
Учитель СОШ №100 Нижнего Тагила
3 112 голосов
Асбестовский одномандатный избирательный округ
1
ИВАНОВ Максим Анатольевич
Депутат Госдумы
36 938 голосов
2
ПОТАНИН Илья Владимирович
Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского ГО
4 471 голос
3
АФОНИН Владимир Валентинович
Президент НКО «Благотворительный фонд Максима Иванова»
3 893 голоса
Первоуральский одномандатный избирательный округ
1
МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич
Депутат Госдумы
28 274 голоса
2
СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич
Депутат Заксобрания Свердловской области, гендиректор ГК «Радуга»
9 699 голосов
3
ОШУРКОВА Ирина Константиновна
Заведующая детским садом №5 ГО Староуткинск
2 074 голоса
Серовский одномандатный избирательный округ
1
ШИПУЛИН Антон Владимирович
Депутат Госдумы
30 355 голосов
2
КАЗАКОВ Михаил Сергеевич
Руководитель отдела продаж НТВ-Плюс
3 097 голосов
3
РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна
Методист Информационно-педагогического центра Гаринского ГО
1 553 голоса
Законодательное Собрание Свердловской Области
Территориальные группы
Алапаевская территориальная группа
1
ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович
Депутат Государственной Думы
6 794 голоса
2
АФОНИН Владимир Валентинович
Президент Некоммерческой организации «Благотворительный фонд Максима Иванова»
4 367 голосов
3
ДЕЕВ Константин Ильич
Глава муниципального образования Алапаевское
2 840 голосов
Асбестовская территориальная группа
1
БРАГИН Игорь Вячеславович
Главный врач Городской больницы г. Асбеста
6 629 голосов
2
КРУПИН Виталий Витальевич
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
5 350 голосов
3
ПОТАНИН Илья Владимирович
Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
2 945 голосов
Белоярская территориальная группа
1
КАЗАКОВ Евгений Валентинович
Главный врач Городской больницы г. Асбеста
6 629 голосов
2
КОРЧАГИН Олег Михайлович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
3 391 голос
3
ГАФФНЕР Илья Владимирович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
2 565 голосов
Богдановичская территориальная группа
1
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
Председатель Законодательного собрания Свердловской области
9 918 голосов
2
КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
6 100 голосов
3
МАЙЗЕЛЬ Сергей Гершевич
Заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской области
5 442 голоса
Верхнепышминская территориальная группа
1
ПИСЦОВ Евгений Рудольфович
Глава Берёзовского городского округа
5 876 голосов
2
КАКУША Александр Александрович
Депутат Думы городского округа Верхняя Пышма
4 010 голосов
3
СВАЛОВ Алексей Германович
Начальник управления в подразделении Службы генерального директора управления общественных связей ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
3 247 голосов
Верх-Исетская территориальная группа
1
ЛЁВИНА Ирина Анатольевна
Директор «Свердловского областного медицинского колледжа»
3 299 голосов
2
САВИНОВ Константин Николаевич
Главный врач ЦГБ №2 Екатеринбурга
3 266 голосов
3
ЕЛИШЕВ Владимир Геннадьевич
Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера
1 602 голоса
Железнодорожная территориальная группа
1
ШЕРЕМЕТ Иннокентий Викторович
Журналист, телеведущий
3 677 голосов
2
ЖУКОВ Тимофей Романович
Депутат Екатеринбургской городской думы
2 186 голосов
3
ЕРМАКОВ Дмитрий Игоревич
Председатель Правления СРО Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «НАСЛЕДИЕ»
1 274 голоса
Кировская территориальная группа
1
КОКШАРОВ Виктор Анатольевич
Ректор УрФУ
4 841 голос
2
АРБУЗОВА Галина Никандровна
Депутат Екатеринбургской городской думы
3 127 голосов
3
МАРТИРОСЯН Сергей Валериевич
Акушер Екатеринбургского клинического перинатального центра
2 296 голосов
Ленинская территориальная группа
1
НОЖЕНКО Дмитрий Юрьевич
Заместитель Главы Екатеринбурга
5 590 голосов
2
СМИРНЯГИН Николай Сергеевич
Депутат Екатеринбургской городской думы
4 577 голосов
3
СКОСЫРСКАЯ Людмила Георгиевна
Директор Детской филармонии
1 737 голосов
Октябрьская территориальная группа
1
ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
7 869 голосов
2
СИЗИКОВ Алексей Юрьевич
Секретарь Октябрьского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 735 голосов
3
СМЕТАНИНА Ольга Олеговна
Финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия»
1 301 голос
Орджоникидзевская территориальная группа
1
ВОЛОДИН Игорь Валерьевич
Председатель Екатеринбургской городской думы
8 971 голос
2
ПОЛЯКОВ Леонид Павлович
Директор лицей №128
1 547 голосов
3
ТОЛСТОБРОВА Надежда Александровна
Директор центра социального обслуживания населения «Малахит»
1 459 голосов
Чкаловская территориальная группа
1
САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
6 720 голосов
2
ЯЛАЕВА Ирина Геннадиевна
Заместитель главного врача ЦГКБ №24
2 981 голос
3
ТОМЧИК Ольга Николаевна
Директор Детско-юношеского центра «Спутник»
2 314 голосов
Ирбитская территориальная группа
1
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич
Первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России»
8 011 голосов
2
ТРЕСКОВА Елена Анатольевна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
5 193 голоса
3
ЮДИН Николай Вениаминович
Глава Ирбита
3 933 голоса
Каменск-Уральская территориальная группа
1
ШМЫКОВ Алексей Викторович
Заместитель губернатора Свердловской области
10 523 голоса
2
СОЛОМЕИНА Анна Николаевна
Депутат гордумы Каменска-Уральского
3 676 голосов
3
ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич
Депутат Заксобрания Свердловской области
1 399 голосов
Кировградская территориальная группа
1
БЕЛОУСОВ Александр Андрианович
Генеральный директор АО «УЭХК»
6 039 голосов
2
ОСЬКИН Александр Александрович
Глава Кировградского ГО
2539 голосов
3
БИЦЮТА Ирина Николаевна
Заместитель председателя Думы Невьянского городского округа
2 023 голоса
Краснотурьинская территориальная группа
1
БИДОНЬКО Сергей Юрьевич
Вице-губернатор Свердловской области
8 344 голоса
2
ВЕРВЕЙН Александр Вячеславович
Глава Волчанского ГО
4 812 голосов
3
БАБЕНКО Виктор Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
4 285 голосов
Красноуральская территориальная группа
1
РЯБЦУН Владимир Васильевич
Директор Технологического института Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"
4 184 голоса
2
ЯМЩИКОВ Александр Владимирович
Член Общественной палаты Свердловской области
3 207 голосов
3
САПУНОВ Денис Павлович
Директор МУ ДО ДЮСШ "Самбо и Дзюдо"
2 974 голоса
Красноуфимская территориальная группа
1
БИКТУГАНОВ Юрий Иванович
Министр образования и молодёжной политики Свердловской области
4 184 голоса
2
САЛИХОВ Азат Равкатович
Заместитель Губернатора Свердловской области
3 869 голосов
3
КОПЫТОВ Михаил Николаевич
Помощник депутата Заксобрания Свердловской области
3 526 голосов
Дзержинская территориальная группа
1
РОЩУПКИН Владимир Николаевич
Исполнительный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского
7 885 голосов
2
ЛУТОХИН Евгений Владимирович
Председатель профкома Общественной организации Первичная профсоюзная организация «Уралвагонзавод»
4 743 голоса
3
ШЕРСТОБИТОВ Андрей Сергеевич
Врач-сердечно-сосудистый хирург в Свердловской областной клинической больнице №1
3 639 голосов
Ленинская города Нижний Тагил территориальная группа
1
ПОГУДИН Вячеслав Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
4 631 голос
2
МАЛЫХ Вячеслав Владимирович
Директор ООО «Нижнетагильский Холодильник»
1 744 голоса
3
ЕРШОВ Михаил Павлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
1 676 голосов
Тагилстроевская территориальная группа
1
РАДАЕВ Владимир Григорьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
7 012 голосов
2
МАТВЕЕВА Елена Владимировна
Директор АО "НИИМаш"
3 801 голос
3
ГЕРАСИМОВ Олег Анатольевич
Директор по правовым вопросам ООО «АКТИВ-МЕДИА», группа компаний ЕВРАЗ
2 199 голосов
Первоуральская территориальная группа
1
ДРОНОВ Алексей Иванович
Директор ООО "Киберсталь"
6 436 голосов
2
ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
2 552 голоса
3
АНДРЕЕВСКИЙ Дмитрий Викторович
Директор Первоуральского МАОУ дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
1 958 голосов
Ревдинская территориальная группа
1
КОВАЛЕВ Александр Владимирович
Заместитель управляющего Западного управленческого округа Свердловской области
6 864 голоса
2
БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Борисовна
Председатель Нижнесергинской районной организации Профессионального союза образования и науки РФ
2 579 голосов
3
ОВСЯННИКОВ Евгений Викторович
Главный врач Ревдинской городской больницы
2 314 голосов
Серовская территориальная группа
1
АНИСИМОВ Владимир Федорович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
6 442 голоса
2
ПОСТОВАЛОВ Андрей Александрович
Председатель Думы Нижнетуринского городского округа
2 489 голосов
3
БОНДАРЕНКО Сергей Александрович
Глава Новолялинского ГО
2 265 голосов
Сысертская территориальная группа
1
НИСКОВСКИХ Дмитрий Андреевич
Глава Сысертского ГО
11 702 голоса
2
ШИПИЦЫН Евгений Викторович
Глава Администрации Чкаловского района Екатеринбурга
3 009 голосов
3
ВШИВЦЕВА Татьяна Леонидовна
Специалист по работе с молодёжью МКУ по работе с молодежью "Молодёжный центр Сысертского городского округа"
2 085 голосов
Одномандатные округа
Алапаевский одномандатный избирательный округ №1
1
СТАРКОВ Евгений Вадимович
Помощник главы Администрации Арамильского ГО
5 279 голосов
2
РУСАНОВА Марина Юрьевна
Заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы
2 975 голосов
3
ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович
Депутат Госдумы
1 788 голосов
Асбестовский одномандатный избирательный округ №2
1
ЗУБАРЕВ Михаил Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
8 649 голосов
2
ПОТАНИН Илья Владимирович
Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского ГО
2 263 голоса
3
БРУСНИЦЫН Александр Владимирович
Директор ДК Русь (Малышевский ГО)
1 064 голоса
Белоярский одномандатный избирательный округ №3
1
ВЕГНЕР Вячеслав Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
4 401 голос
2
КАЗАКОВ Евгений Валентинович
Директор ООО «Белоярскнефтепродукт»
3 885 голосов
3
ГАФФНЕР Илья Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
2 353 голоса
Богдановичский одномандатный избирательный округ №4
1
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
Председатель Законодательного собрания Свердловской области
10 217 голосов
2
КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
6 864 голоса
3
ЧЕРЕМИСИН Степан Николаевич
Индивидуальный предприниматель
938 голосов
Верхнепышминский одномандатный избирательный округ №5
1
БРОЗОВСКИЙ Вячеслав Пиусович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области, директор ООО "Торговая компания «Брозэкс»
9 895 голосов
2
СМИРНОВА Татьяна Александровна
Директор МКОУ СОШ №1 в п. Пелым, председатель Думы городского округа Пелым
1 322 голоса
3
ГЕРАСИМЕНКО Александр Сергеевич
Мастер строительных и монтажных работ в ООО «Спецстроймех»
924 голоса
Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №6
1
МЕЛЁХИН Сергей Владимирович
Начальник информационно-аналитического отдела, ООО «РЕНДЕР», депутат Екатеринбургской городской думы
2 992 голоса
2
ПИЧУГИНА Лариса Борисовна
Директор МОУ СОШ №48 г. Екатеринбурга
1 688 голосов
3
МАСЛЕННИКОВА Марина Владимировна
Гендиректор ООО «Психология»
1 157 голосов
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №7
1
ЛАППО Валентин Анатольевич
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
2 751 голос
2
МОЧАЛОВ Константин Леонидович
Председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город»
1 926 голосов
3
ВОРЛИНСКАЯ Ольга Александровна
Заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика»
1 278 голосов
Кировский одномандатный избирательный округ №8
1
КЛИМЕНКО Михаил Николаевич
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
7 518 голосов
2
ШАБАНОВ Никита Александрович
Индивидуальный предприниматель
1 628 голосов
3
ОНОСОВ Денис Васильевич
Директор СД Техносервис
1 281 голос
Ленинский одномандатный избирательный округ №9
1
МАСЛАКОВ Виктор Викторович
Заместитель председателя Заксобрания Свердловской области
7 053 голоса
2
ГРИГОРЬЕВА Алена Александровна
Ведущий менеджер в ТРК «Студия-41»
2 828 голосов
3
ТРЕГУБОВ Александр Юрьевич
Директор ООО Группа компаний «Юрлайн»
1 457 голосов
Октябрьский одномандатный избирательный округ №10
1
ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
8 178 голосов
2
СМЕТАНИНА Ольга Олеговна
Финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия»
1 359 голосов
3
КУРЕЛЮК Александр Сергеевич
Директор спортивной школы «Росток»
664 голоса
Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11
1
СМИРНОВ Владимир Викторович
Депутат Заксонодательного собрания Свердловской области
9 731 голос
2
ЯКУШЕВА Кристина Николаевна
Помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области
1 442 голоса
3
ПУЧКОВ Сергей Андреевич
Заместитель начальника производства МЗИК им. Калинина
781 голос
Чкаловский одномандатный избирательный округ №12
1
САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области, советник гендиректора по стратегическому развитию АО Авиакомпания «Авиаком Цитотранс»
7 163 голоса
2
ЛОКТИОНОВА Надежда Александровна
Председатель Союза садоводов Екатеринбурга
1 669 голосов
3
ЗОРИН Алексей Иванович
Доцент кафедры судебной деятельности и уголовного процесса УрГЮУ
1 098 голосов
Ирбитский одномандатный избирательный округ №13
1
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России»
10 708 голосов
2
СМЕРДОВ Михаил Иванович
Директор частного учреждения культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», депутат Думы МО г. Ирбит
3 062 голоса
3
КУКАРСКИХ Александр Владимирович
Начальник ГУП СО «Газовые сети» в Слободо-Туринском газовом участке, председатель Думы Слободотуринского сельского поселения
1 803 голоса
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ №14
1
ЯКИМОВ Виктор Васильевич
Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области
8 716 голосов
2
ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
3 219 голосов
3
ИЗМАЙЛОВА Екатерина Васильева
Руководитель клуба по интересам в ДК «Ровесник» (ГО Заречный)
1 313 голосов
Кировградский одномандатный избирательный округ №15
1
ВОЛКОВ Александр Николаевич
Заместитель Председателя Думы Новоуральского ГО
6 432 голоса
2
ЕЛИЗАРОВ Аркадий Дмитриевич
Директор благотворительного фонда «РУСЬ»
2 034 голоса
3
КОРЧАГИН Иван Юрьевич
Начальник отдела сопровождения рынка и реализации тепловой энергии Верхнетагильской ГРЭС
1 191 голос
Краснотурьинский одномандатный избирательный округ №16
1
СОКОЛЮК Петр Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
8 432 голоса
2
РЫДАЛОВА Татьяна Михайловна
Методист МКУ «Информационно-педагогический центр» Гаринского городского округа
2 201 голос
3
ЛУЗИНА Юлия Валерьевна
Заместитель директора по социально-педагогическим вопросам ГАОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
1 038 голосов
Красноуральский одномандатный избирательный округ №17
1
НИКОНОВ Сергей Владимирович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
7 645 голосов
2
ШАЯХМЕТОВ Максим Мансурович
Депутат Думы города Лесной
1 782 голоса
3
УЛЬЯНОВА Ирина Анатольевна
Директор ДК п. Пелым
1 311 голосов
Красноуфимский одномандатный избирательный округ №18
1
АБЗАЛОВ Альберт Феликсович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
9 006 голосов
2
ПЕРЕГУДОВА Юлия Фидарисовна
Заместитель председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России»
2 282 голоса
3
КИЛИН Андрей Алексеевич
Старший инспектор Отдела по делам молодёжи Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга
918 голосов
Дзержинский одномандатный избирательный округ №19
1
РОЩУПКИН Владимир Николаевич
Исполнительный директор НПК Уралвагонзавод, депутат Законодательного собрания Свердловской области
10 418 голосов
2
СКОРОПУПОВ Дмитрий Александрович
Генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской думы
2 126 голосов
3
ЩЕРБИЦКИЙ Иван Викторович
Координатор по молодёжным проектам регисполкома ОНФ в Свердловской области
1 195 голосов
Ленинский нижнего тагила одномандатный избирательный округ №20
1
ПОГУДИН Вячеслав Викторович
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
6 710 голосов
2
ЗАВИЛЬСКИЙ Дамир Валерьевич
Учитель СОШ №100 г. Нижний Тагил
985 голосов
3
МЕЛЬНИКОВ Александр Павлович
Председатель профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС
910 голосов
Тагилстроевский одномандатный избирательный округ №21
1
РАДАЕВ Владимир Григорьевич
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
7 771 голос
2
КОСТЕННИКОВ Дмитрий Олегович
Директор Благотворительного фонда «Первый»
2 289 голосов
3
СЕРЕБРЕНИКОВА Ирина Витальевна
Индивидуальный предприниматель
1 602 голоса
Первоуральский одномандатный избирательный округ №22
1
ДРОНОВ Алексей Иванович
Директор ООО «Киберсталь», депутат Законодательного собрания Свердловской области
7 570 голосов
2
ВЕРШИНИН Дмитрий Дмитриевич
Менеджер по культурно-массовому досугу ПМБУК «Централизованная клубная система»
1 549 голосов
3
ЧИЖОВ Кирилл Александрович
Директор ООО «МЕДЬ ДЛЯ ЖИЗНИ»
1 220 голосов
Ревдинский одномандатный избирательный округ №23
1
СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич
Депутат Заксобрания Свердловской области, гендиректор ГК «Радуга»
10 669 голосов
2
ОШУРКОВА Ирина Константиновна
Заведующая детским садом №5 ГО Староуткинск
1 113 голосов
3
РУНКОВ Кирилл Александрович
Специалист Управления культуры и молодёжной политики Верхней Пышмы
1 092 голоса
Серовский одномандатный избирательный округ №24
1
ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич
Депутат Заксобрания Свердловской области, врио руководителя исполкома «Единой России»
9 338 голосов
2
ЩЕГЛОВ Виталий Владимирович
Директор МУП «Ресурс» (г. Карпинск)
653 голоса
3
МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Алексеевна
Замдиректора Управления коммунального хозяйства Карпинска
590 голосов
Сысертский одномандатный избирательный округ №25
1
КАРЯКИН Сергей Васильевич
Директор АНО «Гоночная команда Сергея Карякина»
12 511 голосов
2
МЕЗЕНОВ Иван Сергеевич
Заведующий отделением Сысертской ЦРБ
1 479 голосов
3
БАБАК Дмитрий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель
1 426 голосов
- Опубликовано в №96 от 01.06.2021
Сюжет
Праймериз "Единой России"-2021 в Свердловской области
Следим за подготовкой и проведением процедуры