Свердловский избирком утвердил календарный план подготовки и проведения выборов в Заксобрание

План включает в себя, в частности, сроки опубликования списков избирательных участков, формирование избирательных комиссий, начала и окончания агитации. Фото: Галина Соловьёва.

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Заксобрание региона. План включает в себя, в частности, сроки опубликования списков избирательных участков, формирование избирательных комиссий, начала и окончания агитации.

Напомним, согласно постановлению, опубликованному в номере "Областной газеты" за 19 июня, выборы депутатов Заксобрания Свердловской области назначены на 19 сентября 2021 года. Новый документ, подписанный председателем регионального избиркома Владимиром Русиновым и секретарём избиркома Игорем Буртовым, утверждает план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в парламент Свердловской области, а также их сроки.

Согласно постановлению №18/96 от 21 июня, опубликование в Интернете списка политических партий и их региональных отделений, которые имеют право принимать участие в выборах, должно произойти не позднее 22 июня. Списки избирательных участков должны быть опубликованы до 4 августа, а участковые избирательные комиссии сформированы до 3 сентября (в исключительных случаях - до 16 сентября). Первые экземпляры списка избирателей должны быть переданы участковым избирательным комиссиям до 8 сентября.

Выдвижение кандидатов и представление списков кандидатов происходит в период с 20 июня до 18:00 до 30 июля. Агитационный период начинается со дня представления в избирком необходимых документов о кандидатах и заканчивается в 00:00 17 сентября. Предвыборная агитация на телеканалах, радио, в печатных и сетевых изданиях может осуществляться с 21 августа до 00:00 17 сентября. Публикация в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и других исследований, касающихся выборов, разрешена до 14 сентября.

Средства на подготовку и проведение выборов должны быть выделены из областного бюджета не позднее 28 июня. Само голосование проводится с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00.

Определение результатов выборов должно состояться не позднее 23 сентября. Официальные результаты выборов и данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, будут опубликованы в течение семи дней со дня определения общих результатов. Полные данные о результатах выборов депутатов Заксобрания Свердловской области будут обнародованы в течение двух месяцев со дня голосования.

Полный текст указа будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

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