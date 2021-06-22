О новом конкурсе на пост главы минцифры области обьявят в ближайшие дни

Напомним, прошлый конкурс по отбору министра цифрового развития в мае был признан несостоявшимся. Фото: Галина Соловьёва

Власти региона готовятся объявить очередной конкурс на пост министра цифрового развития Свердловской области. Об этом "Областной газете" сообщил замгубернатора Олег Чемезов.

- Действительно, мы готовим новый пакет документов. Вчера проводил заседание комиссии по этому поводу, - отметил Олег Чемезов. - Думаю, что в ближайшие 3-4 дня мы выставим документы, необходимые для старта нового отбора. Главные требования к конкурсантам - компетентность и российское гражданство.

Напомним, прошлый конкурс по отбору министра цифрового развития в мае был признан несостоявшимся. Тогда конкурсная комиссия не смогла выбрать подходящую кандидатуру из 24 конкурсантов. "В целом кандидаты продемонстрировали неплохой уровень знаний и компетенций, но, как показали конкурсные процедуры, всё же недостаточный для столь ответственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по цифровизации, внедрение совершенно новых подходов и продуктов в деятельность госорганов и в жизнь свердловчан", – сказал тогда Олег Чемезов.