Экс-глава Тавды стал советником губернатора Свердловской области

Работать в новой должности Виктор Лачимов будет на общественных началах. Фото: Александр Исаков

Экс-глава Тавды Виктор Лачимов занял пост советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Перед ним поставлены задачи по повышению эффективности взаимодействия с обществом, формированию доверия граждан к региональным властям.

Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях. Бывший градоначальник отметил, что назначен на срок до окончания полномочий действующего губернатора, а соответствующее распоряжение было подписано 17 июня. Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь главы Среднего Урала Анна Шкерина, исполнять обязанности советника Виктор Лачимов будет на общественных началах.

Советник губернатора заверил, что продолжит отстаивать интересы Тавдинского ГО в органах госвласти «и делать всё возможное для развития нашей Родины». Новый советник губернатора также рассказал, что 24 июня в ходе очередного заседания тавдинской думы ему было присвоено звание «Почётный гражданин Тавдинского городского округа» за особые заслуги в социально-экономическом развитии.

Как писала «Областная газета», гордума Тавдинского ГО приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы Виктора Лачимова, который возглавлял муниципалитет с 2010 года, в конце мая. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Валентин Миронов. Дума объявила конкурс по выбору нового мэра. Приём заявок продлится до 2 июля.