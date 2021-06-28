Экс-глава Тавды стал советником губернатора Свердловской области

Экс-глава Тавды Виктор Лачимов занял пост советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Перед ним поставлены задачи по повышению эффективности взаимодействия с обществом, формированию доверия граждан к региональным властям.
Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях. Бывший градоначальник отметил, что назначен на срок до окончания полномочий действующего губернатора, а соответствующее распоряжение было подписано 17 июня. Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь главы Среднего Урала Анна Шкерина, исполнять обязанности советника Виктор Лачимов будет на общественных началах.
Советник губернатора заверил, что продолжит отстаивать интересы Тавдинского ГО в органах госвласти «и делать всё возможное для развития нашей Родины». Новый советник губернатора также рассказал, что 24 июня в ходе очередного заседания тавдинской думы ему было присвоено звание «Почётный гражданин Тавдинского городского округа» за особые заслуги в социально-экономическом развитии.
Как писала «Областная газета», гордума Тавдинского ГО приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы Виктора Лачимова, который возглавлял муниципалитет с 2010 года, в конце мая. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Валентин Миронов. Дума объявила конкурс по выбору нового мэра. Приём заявок продлится до 2 июля.
Досье «ОГ»: Виктор Лачимов
Родился 25 января 1957 года. В 1980 году окончил Тавдинский техникум механической обработки древесины, в 1987 году - Свердловской юридический институт, в 1991 году - Уральскую академию управления и экономики.
В 1975-1977 годах проходил службу в рядах Советской Армии на пограничной заставе, в 1984-1991 годах - в органах МВД СССР.
Работал электромонтёром на Тавдинском механическом заводе, гендиректором ООО «Соцкомцентр».
В марте 2002 года организовал Тавдинское местное отделение партии Единая Россия».
Является членом Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области; членом регионального политсовета партии «Единая Россия».