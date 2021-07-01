Самый опытный депутат Заксобрания области завершает работу

Владимир Никитин (слева) - самый опытный депутат областного парламента. Фото: Павел Ворожцов

В списках кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, которые вчера утвердили на конференции реготделения "Единой России", не оказалось самого опытного депутата региона - председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимира Никитина.

В разговоре с "Областной газетой" Владимир Фёдорович подтвердил, что завершает работу в качестве депутата областного парламента.

- В этом году у меня 50 лет трудовой деятельности и 36 лет работы в публичной власти, - отметил депутат. - Но я планирую продолжить помогать развиваться городам, которые входят в мой избирательный округ. В каком качестве - пока секрет.

Отметим, Владимир Никитин работает в областном парламенте с 1998 года. В нынешний созыв он избирался по Кировградскому одномандатному округу. Вчера "Единая Россия" выдвинула в качестве кандидата зампредседателя Новоуральской думы Александра Волкова.