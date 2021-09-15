Юрий Борисов провёл первое совещание в статусе куратора УрФО

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий регионы УрФО, вчера прибыл в Тюмень. Фото: Пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

В ходе совещания, прошедшего в формате видео-конференц-связи (ВКС), заместитель председателя правительства Юрий Борисов обсудил социально-экономическое состояние и формирование перечня основных инвестиционных проектов в каждом из регионов Уральского федерального округа. В ВКС с вице-премьером приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО, главы регионов, представители Минфина и Минэкономразвития России.

Зампред Правительства России напомнил губернаторам, что до 1 ноября необходимо «иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга». При этом заявляемые проекты от регионов УрФО должны быть просчитаны и обеспечены источниками финансирования.

– Знаю, работа уже идёт, регионы сформировали предложения. Я дал поручение Минпромторгу и Минэнерго отдельно посмотреть их в своей части. Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги и активно двигаться к результату, – подчеркнул вице-премьер.

Минэкономразвития должно представить перечень ключевых региональных проектов к 24 сентября. Юрий Борисов напомнил, что их реализация «должна дать существенный положительный эффект уже на рубеже 2023 года», пообещал оказывать любую посильную помощь и поддерживать все конструктивные инициативы.

На совещании у вице-премьера также затронули тему инфраструктурных кредитов по сниженной ставке, на которые могут рассчитывать регионы. В ближайшие два года федеральные власти готовы выделить средства на общую сумму в 500 млрд рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что Свердловская область тоже направила в Минстрой России заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов по сниженной ставке на сумму 11,9 млрд рублей. Средства, полученные за счёт займа, планируется потратить на строительство Губернаторского лицея в Солнечном и трамвайной линии, ведущей в этот микрорайон. Кроме этого, на кредитные средства планируют возвести здание взрослой поликлиники в Академическом и дорожную сеть в микрорайоне Новокольцовском.

Как пояснили «Областной газете» в департаменте информполитики области, бюджетные кредиты будут предоставляться по ставке 3 процента годовых на срок не менее 15 лет.

– Это очень низкая ставка, в 2,25 раза ниже действующей ставки Центрального Банка России (ставка ЦБ РФ– 6,75 процента). В настоящее время коммерческие кредиты могут быть привлечены на условиях около 8 процентов и выше, – пояснили в департаменте информполитики.

Также региональные власти рассчитывают на реструктуризацию существующих бюджетных кредитов. По решению Правительства РФ регионы могут получить возможность по 2024 год включительно погашать задолженность по кредитам, полученным в декабре 2020 года, только по пять процентов от суммы займа. Обязательное условие – регион должен направить освободившиеся средства на строительство инфраструктуры для новых инвестпроектов и не увеличивать свой коммерческий долг. Глава региона сообщил, что высвобождаемые за счёт реструктуризации кредитов Свердловской области средства будут направлены на локализацию производства малой авиационной техники на базе УЗГА и строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Напомним, что кураторство Юрия Борисова за регионами УрФО было закреплено решением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в июле 2021 года. Планировалось, что 10 сентября Юрий Борисов приедет в Екатеринбург. Однако визит в столицу Урала был отменён. В итоге своё первое совещание в статусе куратора по УрФО вице-премьер провёл 14 сентября по ВКС из Москвы. Вчера, 15 сентября, Юрий Борисов прибыл во главе правительственной делегации в Тюмень для участия в Тюменском нефтегазовом форуме.