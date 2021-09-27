Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области

По итогам заседания Избирательной комиссии Свердловской области 27 сентября стал известен окончательный список депутатов регионального Заксобрания. В него вошёл первый замгубернатора области Александр Высокинский. Губернатор Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата областного парламента.
На сегодняшнем заседании облизбиркома было озвучено, что от депутатских мандатов отказались также вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, замглавы региона Алексей Шмыков и министр образования и молодёжной политики области Юрий Биктуганов.
Стоит отметить, что в новый созыв Заксобрания не попала лидер фракции "Единой России" в свердловском парламенте Елена Чечунова. В числе депутатов не оказалось и замгубернатора Азата Салихова. В Красноуфимской территориальной группе он шёл третьим в списке, мандат Юрия Биктуганова достался Михаилу Копытову, который шёл под номером два.
Документы Свердловского избиркома о передаче мандатов будут опубликованы в завтрашнем номере "Областной газеты". 28 сентября в 14:00 состоится вручение мандатов депутатам. Напомним, что на первом заседании свердловским депутатам предстоит делегировать одного из них в Совет Федерации.
Публикуем утверждённый список из 50 депутатов Заксобрания Свердловской области.
"Единая Россия":
- Альберт Абзалов,
- Владимир Анисимов,
- Виктор Бабенко,
- Людмила Бабушкина,
- Вячеслав Брозовский,
- Вячеслав Вегнер,
- Александр Высокинский,
- Алексей Дронов,
- Дмитрий Жуков,
- Михаил Зубарев,
- Евгений Зяблицев,
- Сергей Карякин,
- Михаил Клименко,
- Михаил Копытов,
- Алексей Коробейников,
- Валентин Лаппо,
- Вячеслав Малых,
- Виктор Маслаков,
- Сергей Мелехин,
- Сергей Никонов,
- Вячеслав Погудин,
- Владимир Радаев,
- Владимир Рощупкин,
- Владимир Рябцун,
- Александр Серебренников,
- Владимир Смирнов,
- Пётр Соколюк,
- Анна Соломеина,
- Евгений Старков,
- Елена Трескова,
- Виктор Шептий,
- Аркадий Чернецкий,
- Виктор Якимов.
КПРФ:
- Игорь Аксёнов,
- Григорий Бачериков,
- Евгений Букреев,
- Олег Гордеев,
- Габбас Даутов,
- Александр Ивачёв,
- Тарас Исаков,
- Николай Коробейников,
- Римма Скоморохова.
"Справедливая Россия - За правду":
- Агарон Варданян,
- Армен Карапетян,
- Екатерина Есина,
- Наталья Ибрагимова.
ЛДПР:
- Александр Каптюг,
- Леонид Хаютин.
"Новые люди":
- Рант Агаджанян,
- Иван Зайченко.
Сюжет
Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.