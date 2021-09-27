Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области

Завтра избранным свердловским депутатам вручат мандаты. Фото: Галина Соловьёва

По итогам заседания Избирательной комиссии Свердловской области 27 сентября стал известен окончательный список депутатов регионального Заксобрания. В него вошёл первый замгубернатора области Александр Высокинский. Губернатор Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата областного парламента.

На сегодняшнем заседании облизбиркома было озвучено, что от депутатских мандатов отказались также вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, замглавы региона Алексей Шмыков и министр образования и молодёжной политики области Юрий Биктуганов.

Стоит отметить, что в новый созыв Заксобрания не попала лидер фракции "Единой России" в свердловском парламенте Елена Чечунова. В числе депутатов не оказалось и замгубернатора Азата Салихова. В Красноуфимской территориальной группе он шёл третьим в списке, мандат Юрия Биктуганова достался Михаилу Копытову, который шёл под номером два.

Документы Свердловского избиркома о передаче мандатов будут опубликованы в завтрашнем номере "Областной газеты". 28 сентября в 14:00 состоится вручение мандатов депутатам. Напомним, что на первом заседании свердловским депутатам предстоит делегировать одного из них в Совет Федерации.

Публикуем утверждённый список из 50 депутатов Заксобрания Свердловской области.

"Единая Россия":

Альберт Абзалов,

Владимир Анисимов,

Виктор Бабенко,

Людмила Бабушкина,

Вячеслав Брозовский,

Вячеслав Вегнер,

Александр Высокинский,

Алексей Дронов,

Дмитрий Жуков,

Михаил Зубарев,

Евгений Зяблицев,

Сергей Карякин,

Михаил Клименко,

Михаил Копытов,

Алексей Коробейников,

Валентин Лаппо,

Вячеслав Малых,

Виктор Маслаков,

Сергей Мелехин,

Сергей Никонов,

Вячеслав Погудин,

Владимир Радаев,

Владимир Рощупкин,

Владимир Рябцун,

Александр Серебренников,

Владимир Смирнов,

Пётр Соколюк,

Анна Соломеина,

Евгений Старков,

Елена Трескова,

Виктор Шептий,

Аркадий Чернецкий,

Виктор Якимов.

КПРФ:

Игорь Аксёнов,

Григорий Бачериков,

Евгений Букреев,

Олег Гордеев,

Габбас Даутов,

Александр Ивачёв,

Тарас Исаков,

Николай Коробейников,

Римма Скоморохова.

"Справедливая Россия - За правду":

Агарон Варданян,

Армен Карапетян,

Екатерина Есина,

Наталья Ибрагимова.

ЛДПР:

Александр Каптюг,

Леонид Хаютин.

"Новые люди":

Рант Агаджанян,

Иван Зайченко.