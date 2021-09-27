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27 сентября 2021, 17:53

Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области

Заседание Заксобрания Свердловской области

Завтра избранным свердловским депутатам вручат мандаты. Фото: Галина Соловьёва

По итогам заседания Избирательной комиссии Свердловской области 27 сентября стал известен окончательный список депутатов регионального Заксобрания. В него вошёл первый замгубернатора области Александр Высокинский. Губернатор Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата областного парламента.

На сегодняшнем заседании облизбиркома было озвучено, что от депутатских мандатов отказались также вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, замглавы региона Алексей Шмыков и министр образования и молодёжной политики области Юрий Биктуганов.

Стоит отметить, что в новый созыв Заксобрания не попала лидер фракции "Единой России" в свердловском парламенте Елена Чечунова. В числе депутатов не оказалось и замгубернатора Азата Салихова. В Красноуфимской территориальной группе он шёл третьим в списке, мандат Юрия Биктуганова достался Михаилу Копытову, который шёл под номером два.

Документы Свердловского избиркома о передаче мандатов будут опубликованы в завтрашнем номере "Областной газеты". 28 сентября в 14:00 состоится вручение мандатов депутатам. Напомним, что на первом заседании свердловским депутатам предстоит делегировать одного из них в Совет Федерации.

Публикуем утверждённый список из 50 депутатов Заксобрания Свердловской области.

"Единая Россия":

  • Альберт Абзалов,
  • Владимир Анисимов,
  • Виктор Бабенко,
  • Людмила Бабушкина,
  • Вячеслав Брозовский,
  • Вячеслав Вегнер,
  • Александр Высокинский,
  • Алексей Дронов,
  • Дмитрий Жуков,
  • Михаил Зубарев,
  • Евгений Зяблицев,
  • Сергей Карякин,
  • Михаил Клименко,
  • Михаил Копытов,
  • Алексей Коробейников,
  • Валентин Лаппо,
  • Вячеслав Малых,
  • Виктор Маслаков,
  • Сергей Мелехин,
  • Сергей Никонов,
  • Вячеслав Погудин,
  • Владимир Радаев,
  • Владимир Рощупкин,
  • Владимир Рябцун,
  • Александр Серебренников,
  • Владимир Смирнов,
  • Пётр Соколюк,
  • Анна Соломеина,
  • Евгений Старков,
  • Елена Трескова,
  • Виктор Шептий,
  • Аркадий Чернецкий,
  • Виктор Якимов.

КПРФ:

  • Игорь Аксёнов,
  • Григорий Бачериков,
  • Евгений Букреев,
  • Олег Гордеев,
  • Габбас Даутов,
  • Александр Ивачёв,
  • Тарас Исаков,
  • Николай Коробейников,
  • Римма Скоморохова.

"Справедливая Россия - За правду":

  • Агарон Варданян,
  • Армен Карапетян,
  • Екатерина Есина,
  • Наталья Ибрагимова.

ЛДПР:

  • Александр Каптюг,
  • Леонид Хаютин.

"Новые люди":

  • Рант Агаджанян,
  • Иван Зайченко.

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Областная газета Свердловской области

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