Лидер свердловских справороссов назвал Дмитрия Ионина виновным в низком результате партии на выборах в Госдуму

Сам Андрей Кузнецов с высокой долей вероятности получит мандат в Госдуме. Фото: Алексей Кунилов

Руководитель Свердловского отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Андрей Кузнецов назвал виновного в том, что свердловские партийцы не получили второй мандат в Госдуме. По его словам если бы Дмитрий Ионин не снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу - наш регион в Госдуме могли бы представлять два депутата.

"Фактором, сокращающим шансы на получение второго мандата стал отказ Ионина от участия в выборах по одномандатному округу. После снятия с округа этот шанс на второй мандат был ликвидирован - избиратели откровенно плохо относятся, когда кандидаты снимаются с выборов вне зависимости от причин", - цитирует Андрей Кузнецова "Коммерсант-Урал".

Напомним, Дмитрий Ионин изначально заявился на выборы в Госдуму по Берёзовскому одномандатному округу и как кандидат по единому партийному списку. По словам Андрея Кузнецова, "включение Ионина в партийный список было "страховкой", потому что партия рассчитывала на его победу в одномандатном округе".

В середине августа стало известно, что Дмитрий Ионин снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу. Сам он заявил, что не планирует гнаться "за двумя зайцами" и решил сосредоточиться на борьбе за пост депутата Госдумы в качестве кандидата в составе партийного списка.