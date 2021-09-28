Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
28 сентября 2021, 11:59

Лидер свердловских справороссов назвал Дмитрия Ионина виновным в низком результате партии на выборах в Госдуму

Сам Андрей Кузнецов с высокой долей вероятности получит мандат в Госдуме. Фото: Алексей Кунилов

Сам Андрей Кузнецов с высокой долей вероятности получит мандат в Госдуме. Фото: Алексей Кунилов

Руководитель Свердловского отделения партии "Справедливая Россия - За Правду" Андрей Кузнецов назвал виновного в том, что свердловские партийцы не получили второй мандат в Госдуме. По его словам если бы Дмитрий Ионин не снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу - наш регион в Госдуме могли бы представлять два депутата

"Фактором, сокращающим шансы на получение второго мандата стал отказ Ионина от участия в выборах по одномандатному округу. После снятия с округа этот шанс на второй мандат был ликвидирован - избиратели откровенно плохо относятся, когда кандидаты снимаются с выборов вне зависимости от причин", - цитирует Андрей Кузнецова "Коммерсант-Урал". 

Напомним, Дмитрий Ионин изначально заявился на выборы в Госдуму по Берёзовскому одномандатному округу и как кандидат по единому партийному списку.  По словам Андрея Кузнецова, "включение Ионина в партийный список было "страховкой", потому что партия рассчитывала на его победу в одномандатном округе". 

В середине августа стало известно, что Дмитрий Ионин снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу. Сам он заявил, что не планирует гнаться "за двумя зайцами" и решил сосредоточиться на борьбе за пост депутата Госдумы в качестве кандидата в составе партийного списка. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2021, 12:19 / Общество
Следователи начали проверку после обрушения перехода и гибели людей на трассе Пермь - Екатеринбург
28.09.2021, 11:59 / Политика
Лидер свердловских справороссов назвал Дмитрия Ионина виновным в низком результате партии на выборах в Госдуму
28.09.2021, 11:52 / Общество
Под конец сезона кикшеринга в Екатеринбурге появилась первая «выделенка» для самокатов
28.09.2021, 11:52 / Общество
На реконструкцию вольера белых медведей в зоопарке Екатеринбурга потратят почти 30 миллионов рублей
28.09.2021, 11:22 / Общество
В Екатеринбурге с поражением лёгких госпитализировали Иннокентия Шеремета