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5 октября 2021, 15:40

Евгений Куйвашев передал копии архивных фотоснимков Послу Финляндии в России Антти Хелантеря

Куйвашев

Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с дипломатом. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в России Антти Хелантеря. Во время встречи глава Среднего Урала передал копии архивных фотоснимков с пребывания в Свердловской области Президента Финляндии Урхо Кекконена в 1958 году.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии прибыл на Средний Урал в составе большой делегации, чтобы посетить Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild, который стартовал сегодня в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Накануне дипломат встретился с губернатором Свердловской области. Они обсудили укрепление сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, в том числе в переработке коммунальных отходов и экологии. Также обсуждались гуманитарные проекты.

"Свердловская область в настоящее время активно внедряет новую систему обращения с отходами и создаёт необходимую инфраструктуру. Финляндия известна в мире своими уникальными наработками в сфере управления отходами. Нам интересен успешный опыт в этом направлении, а также в сфере экологии и лесопереработки", – цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

В условиях пандемии коронавируса регион увеличил почти вдвое объём торговых операций со скандинавской страной. Финские технологии применяются в металлургии и деревообработки. На Среднем Урале работают около 70 представительств их компаний.

"Неслучайно, первый визит в регионы после снятия ограничений по пандемии – в Свердловскую область. Я уверен, что наши компании готовы к развитию сотрудничества, об этом говорит тот факт, что их представители вошли в состав делегации", - сказал Антти Хелантеря.

Он также подчеркнул, что необходимо продолжать диалог в гуманитарной сфере. В конце встречи Евгений Куйвашев передал дипломату  копии архивных фотографий о пребывании в Свердловской области Президента Финляндии Урхо Кекконена в 1958 году. Финские и свердловские архивные службы регулярно обмениваются документами о промышленниках Демидовых и данными о пропавших без вести во время Второй мировой войны.

Областная газета Свердловской области

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Евгений Куйвашев передал копии архивных фотоснимков Послу Финляндии в России Антти Хелантеря