Депутаты свердловского Заксобрания наделили Александр Высокинского полномочиями сенатора

Выступая с ответным словом, Александр Высокинский поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Фото: Павел Ворожцов

Такое решение депутаты регионального парламента приняли в ходе первого заседания нового созыва. В ходе тайного голосования за кандидатуру бывшего мэра Екатеринбурга высказались 48 из 49 присутствующих депутатов.

Кандидатуру Александра Высокинского в качестве сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Свердловской области парламентариям представил бывший сенатор Аркадий Чернецкий.

Выступая с ответным словом, Александр Высокинский поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Новому сенатору депутаты задали один вопрос. Евгений Зяблицев поинтересовался его планами на новой должности. Александр Высокинский пообещал работать в постоянном контакте с ЗакСО и не покидать регион — уезжать на постоянное место жительства в Москву он не собирается.

- Я местный, вырос я тут и, дай бог, здесь на пенсию и выйду, - рассказал сенатор.

Основными задачами в должности сенатора Александр Высокинский видит стратегическое планирование, развитие муниципального хозяйства, ЖКХ, проблемы агломерации, развития городов и транспорта, а также промышленность и работу с крупными инвестпроектами.

Александру Высокинскому 48 лет, с 2000 года он работал на разных должностях в мэрии Екатеринбурга, занимал пост заместителя губернатора Свердловской области. С 2018 года был мэром уральской столицы. С конца 2020 работал в должности первого заместителя губернатора. На этом посту его сменил экс-глава Каменска-Уральского и замгубернатора Алексей Шмыков.

По результатам выборов Александр Высокинский получил мандат депутата областного Заксобрания. После наделения Высокинского полномочиями сенатора депутаты приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий как депутата.