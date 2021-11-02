Людмила Бабушкина прокомментировала предложение увеличить численность депутатов Заксобрания

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Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина прокомментировала одну из норм, предложенных в законопроекте "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" - о том, что в регионах, где проживает более 2 млн избирателей в законодательных органах власти может работать от 45 до 150 депутатов.

- Похожая норма есть и в 184-ФЗ: там говорится, что в регионах, где проживает более 2 млн избирателей, в законодательном органе власти может работать от 50 до 110 депутатов. Ранее в уставе области было закреплено, что у нас - 50 депутатов, и мы считаем эту численность оптимальной, - пояснила "Облгазете" Людмила Бабушкина. - Если будет такая необходимость - вопрос об увеличении численности депутатов будет серьёзно обсуждаться. Но нужно помнить, что это затратный процесс.

Как ранее сообщала "Облгазета", сегодня на заседании ассамблеи свердловского реготделения "Депутатская вертикаль" законопроект о принципах организации публичной власти в регионах представил депутат Госдумы РФПавел Крашенинников.