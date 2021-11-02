Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
2 ноября 2021, 13:10

Людмила Бабушкина прокомментировала предложение увеличить численность депутатов Заксобрания

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина прокомментировала одну из норм, предложенных в законопроекте "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" - о том, что в регионах, где проживает более 2 млн избирателей в законодательных органах власти может работать от 45 до 150 депутатов. 

- Похожая норма есть и в 184-ФЗ: там говорится, что в регионах, где проживает более 2 млн избирателей, в законодательном органе власти может работать от 50 до 110 депутатов. Ранее в уставе области было закреплено, что у нас - 50 депутатов, и мы  считаем эту численность оптимальной, - пояснила "Облгазете" Людмила Бабушкина. - Если будет такая необходимость - вопрос об увеличении численности депутатов будет серьёзно обсуждаться. Но нужно помнить, что это затратный процесс. 

Как ранее сообщала "Облгазета", сегодня на заседании ассамблеи свердловского реготделения "Депутатская вертикаль" законопроект о принципах организации публичной власти в регионах представил депутат Госдумы РФПавел Крашенинников

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2021, 13:10 / Политика
Людмила Бабушкина прокомментировала предложение увеличить численность депутатов Заксобрания
02.11.2021, 12:59 / Общество
Свердловский облсуд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов
02.11.2021, 12:16 / Политика
Свердловское Заксобрание поддержало законопроект о принципах организации публичной власти в регионах
02.11.2021, 12:01 / Общество
Свердловские власти направят 320 млн на поддержку аграриев, пострадавших от засухи
02.11.2021, 11:03 / Общество
На ледовый городок в Нижнем Тагиле готовы потратить 11,5 миллиона