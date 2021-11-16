В непростых условиях, но с оптимизмом: заксобрание приступило к работе над региональным бюджетом

Депутаты задали губернатору девять вопросов – отметились представители всех фракций, кроме ЛДПР. Фото: пресс-служба ЗССО

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, недавно вернувшийся из трёхнедельного отпуска, выступил перед депутатами Законодательного собрания с докладом об основных направлениях бюджетной политики.

До зала заседаний дошли не все – из 50 депутатов зарегистрировались только 46. Отметим, что на заседание пускали только при наличии QRкода, подтверждающего факт вакцинации или наличия антител. Связано ли с этим отсутствие четырёх народных избранников – неизвестно.

Вместе с депутатами ЗССО на оглашении доклада присутствовали сенатор Российской Федерации Александр Высокинский, депутат Государственной думы Лев Ковпак и заместители губернатора Свердловской области. Кабинет министров слушал выступление губернатора в удалённом формате.

Второе заседание Законодательного собрания Свердловской области нового созыва торжественно открыла председатель парламента Людмила Бабушкина. Прозвучал гимн России. Нынче заседание разделено на два дня – 16 и 17 ноября. В повестку первого дня вошли 30 вопросов, второго – 29. Главной темой первого дня стало выступление главы региона.

Соблюдая баланс

По регламенту Евгению Куйвашеву выделили полчаса. Начиная свой доклад, губернатор отметил, что формирование бюджета – это ключевая задача, от которой зависит развитие Свердловской области, особо подчеркнув, что среди присутствующих в зале – много новичков, которые впервые принимают участие в рассмотрении бюджета в качестве депутатов.

– По итогам прошедших выборов депутатский корпус существенно обновился. Cчитаю, что у нас соблюдён необходимый баланс между преемственностью и обновлением, – напутствовал депутатов губернатор. И добавил: – Хочу подчеркнуть, что в предстоящем периоде мы будем жить и работать в непростых условиях.

Под непростыми условиями Евгений Куйвашев имел в виду продолжающуюся борьбу с коронавирусной инфекцией.

– Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня. Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – всё это требует серьёзных финансовых вливаний, – считает глава региона.

Губернатор оценил помощь уральцам в борьбе с COVID-19 в 8 млрд руб. Свыше 2 миллиардов рублей направлено на стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала.

9 вопросов губернатору

По итогам выступления депутаты задали губернатору девять вопросов – отметились представители всех фракций, кроме ЛДПР. Четыре вопроса задали единороссы, по два – эсеры и коммунисты, один – «Новые люди». В частности, Владимир Радаев («Единая Россия») поднял проблему целевого набора кадров в медицинские и образовательные учреждения. Губернатор отметил, что знаком с проблемой и уже дал поручения ужесточить ответственность за неисполнение целевых договоров. Он также ответил, что одними санкциями кадры удержать не получится – многое зависит от наличия развитой социальной инфраструктуры в территории.

Римма Скоморохова (КПРФ) спросила о возможности принятия регионального закона «О детях войны» для ежемесячных выплат представителям старшего поколения, которые пережили Великую Отечественную войну, но не имеют статуса ветерана. Глава региона эту инициативу не поддержал, но предложил создать рабочую группу, которая бы вместе с минсоцполитики выяснила, сколько таких людей в регионе, и помогла оказать им максимальную поддержку. Армен Карапетян («Справедливая Россия – За правду!») поинтересовался, почему ничего не было сказано про финансирование строительства домов для детей-сирот. Губернатор отметил, что ежегодно на эти цели в регионе выделяется около миллиарда рублей. Ежегодно жильё получают до пяти тысяч человек этой категории.

Новичок Заксобрания Иван Зайченко («Новые люди») поднял вопрос о лесных пожарах и смоге, который так досаждал екатеринбуржцам:

– В проекте бюджета нет ни слова про пожарную безопасность. Расходы на эти цели мы увеличиваем всего на 5 процентов. Расходы на лесничества мы уменьшаем в три раза. Мне кажется, это большая опасность для Свердловской области, – отметил парламентарий.

Глава региона назвал замечание актуальным и своевременным.

– На 5 процентов увеличена наша (региональная) доля. Мы с МЧС и федеральным Министерством природы уже разговаривали. Думаю, коллеги предложат увеличение своей доли больше, чем на 5 процентов. Попрошу коллег учесть это предложение, – отметил губернатор, добавив, что, по его мнению, несмотря на засуху, пожарные хорошо справились с возгораниями.

Позже Иван Зайченко написал в соцсетях, что после этого диалога с губернатором у него «впервые за депутатство появилось чувство, что он поработал».

КСТАТИ По завершении выступления Евгений Куйвашев наградил двух депутатов Законодательного собрания прошлого созыва, которые также присутствовали на заседании. За особые заслуги в сфере социально-экономического развития знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени были отмечены Владимир Власов и Владимир Никитин.

Что будет дальше?

После губернатора министр финансов Свердловской области Александр Старков представил депутатам Законодательного собрания проект закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Большинством голосов («за» проголосовали 36 из 46 присутствовавших) законопроект был принят в первом чтении.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина назвала проект бюджета максимально сбалансированным и оптимистичным.

- Он предполагает рассмотрение и финансирование всех системных вопросов. Это и здравоохранение, и образование, и реализация национальных проектов, и борьба с пандемией. Я бы назвала бюджет оптимистичным, поскольку и дефицит уменьшился до 9,3 млрд рублей, и госдолг снизился, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Работа над законопроектом о бюджете продолжится на заседаниях согласительной комиссии. Ожидается, что они начнутся уже в четверг, 18 ноября.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 No1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Опубликовано в №212 от 17.11.2021