Назначен вице-губернатор Свердловской области

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Олега Чемезова вице-губернатором. С октября нынешнего года чиновник занимал эту должность с приставкой "и.о.". Информацию подтвердили в департаменте информполитики области.

В нынешней должности Олег Чемезов будет курировать работу департаментов внутренней и информационной политики. До настоящего момента вице-губернатор также курировал работу областного минфина. Останется ли это министерство в его подчинении - не сообщается.

- Распределение функционала закрепляется отдельным документом, - сообщила пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

Напомним, в правительстве Свердловской области Олег Чемезов работает с марта 2019 года. И.о. вице-губернатора он стал после возвращения в Госдуму Сергея Бидонько. Ранее Олег Чемезов также курировал работу департамента информатизации и связи, который в этом году стал полноценным министерством - с октября министерство находится в сфере ответственности замгубернатора Дмитрия Ионина.