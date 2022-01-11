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11 января 2022, 15:00

Свердловское законодательство скорректируют с учётом федерального закона о единой системе публичной власти

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Распоряжение о создании рабочей группы подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений по правовому регулированию отношений в сфере организации единой системы публичной власти на территории Свердловской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В нём указано, что рабочая группа создаётся для приведения законодательства Свердловской области и муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством РФ о единой системе публичной власти. Сообщается, что руководить ею будет замглавы Свердловской области – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Валерий Чайников.

В состав рабочей группы вошли шесть человек. Среди них также замруководителя аппарата губернатора и правительства – директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства – директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, общественный советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда, председатель комитета областного Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков, председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев.

О том, что Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон о публичной власти, "Областная газета" писала в середине декабря прошлого года. Документ, в частности, расширяет полномочия регионов и повышает ответственность глав субъектов РФ перед гражданами.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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