Василий Козлов стал заместителем губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своим заместителем Василия Козлова. До этого он четыре года возглавлял областное министерство международных и внешнеэкономических связей.

Ставка замглавы региона освободилась после назначения Олега Чемезова на пост вице-губернатора Свердловской области. Пост министра занял Вячеслав Ярин, который до этого был заместителем Василия Козлова. Соответствующие документы о назначениях подписаны 18 января. Распределение функционала между заместителями губернатора будет закреплено отдельным документом, сообщила "Областной газете" пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина.

Василий Козлов родился в 1973 году в Свердловске. Окончил физико-технический факультет УПИ по специальности "инженер-физик", институт переподготовки кадров Московской Высшей школы экономики по специальности "менеджмент".

Вячеслав Ярин родился в 1978 году в Первоуральске. Высшее образование получил в Уральском юридическом институте МВД России по специальности "юриспруденция". В 2013 году окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров в институте "Высшая школа экономики и менеджмента" УрФУ.