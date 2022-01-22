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22 января 2022, 13:12

Евгений Куйвашев избран секретарём свердловского отделения партии "Единая Россия"

  Екатерина Хожателева
Евгений Куйвашев

Свердловский губернатор впервые возглавил реготделение "Единой России". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге проходит XXXVIII отчётно-выборная партийная конференция. Её делегаты большинством голосов в ходе тайного голосования утвердили губернатора Евгения Куйвашева секретарём свердловского реготделения партии.

Голосование, по Уставу партии, проводилось на альтернативной основе. Вторым кандидатом на должность был предложен глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. За первую кандидатуру партийцы отдали 163 голоса, за вторую — 2 голоса.

"Сегодня наша задача, задача партии — двигаться дальше, постоянно повышать планку, добиваться новых результатов и обеспечивать рост социально-экономического благополучия городов, региона и всей страны. Нас можно сравнить со спортсменами-марафонцами, у которых в последний момент гонки открывается второе дыхание. Это хорошие спортсмены, как минимум, олимпийские чемпионы. И я в команде готов бежать марафонскую дистанцию вместе с вами", — высказался в рамках конференции избранный глава реготделения "ЕР".

3 декабря 2021 года Евгений Куйвашев был назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения "Единой России". Решение об этом было принято по итогам третьего этапа XX съезда "Единой России".

Напомним, глава свердловского регионального отделения "ЕР" сменился впервые за 12 лет: с 2009 года эту должность занимал Виктор Шептий, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона.

Добавим, что на сегодняшней конференции делегаты избрали новый состав регионального политсовета, его президиум, а также состав региональной контрольной комиссии.

Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

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