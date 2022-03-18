Сергей Никонов назначен заместителем секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия"

Ранее Сергей Никонов занимал пост областного координатора партпроекта "Историческая память". Фото: Павел Ворожцов

Президиум свердловского отделения партии "Единая Россия" утвердил структуру реготделения. Заместителем секретаря отделения, которым является губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, утверждён депутат областного Заксобрания Сергей Никонов.

Кандидатура Сергея Никонова была одобрена единогласно. Как сообщается на сайте реготделения "Единой России", утверждённый заместитель будет отвечать за проектную деятельность партии.

Ранее Сергей Никонов занимал пост областного координатора партпроекта "Историческая память". Сейчас он будет курировать все партийные проекты "Единой России" на Среднем Урале.

"В непростых сложившихся условиях проектная деятельность партии приобретает всё большее значение. На федеральном уровне партия уже ведёт работу по донастройке партпроектов под текущие реалии. Есть партпроекты, которые давно зарекомендовали свою эффективность: "Городская среда", "Безопасные дороги", "Российское село", "Чистая страна" и другие. И одной из основных задач я вижу вовлечение в наши партпроекты как можно большего числа граждан", — заявил Сергей Никонов.

Также он пообещал использовать весь свой опыт для повышения эффективности партийных проектов, направленных на улучшение качества жизни свердловчан.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал секретарём регионального отделения партии "Единая Россия".