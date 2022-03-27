Татьяна Мерзлякова проголосовала на дополнительных выборах в Екатеринбурге

Татьяна Мерзлякова продолжит следить за ситуацией в день голосования. Фото: пресс-служба избиркома

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова приняла участие на допвыборах в Екатеринбурге. Она традиционно проголосовала на участке, расположенном в здании школы № 1 (округ № 2). Там же сегодня побывала член избирательной комиссии региона Анна Абсалямова.

После голосования свердловский омбудсмен пообщалась с председателем участковой избирательной комиссии и наблюдателями, присутствующими на данном избирательном участке и на соседнем, № 1261, расположенном в этом же помещении. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

Фото: пресс-служба избиркома

Наблюдатели от нескольких партий рассказали, что в день выборов обстановка на участках спокойная, голосование проходит в штатном режиме. Татьяна Мерзлякова продолжит следить за ситуацией в день голосования. Она находится в постоянном контакте с наблюдателями, кандидатами, политическими партиями, членами и руководством избиркома.

Фото: пресс-служба избиркома

Ранее "Областная газета" писала, что в столице Урала за первые два часа голосования на довыборах избирательные участки посетили 8 360 человек. Сегодня также проходят довыборы депутата думы Качканарского ГО по округу № 16 в Качканаре. Проголосовать можно до 20:00.