Уральцы прокомментировали встречу Евгения Куйвашева с Владимиром Путиным

Людмила Бабушкина назвала решение президента высочайшей ответственностью и огромным кредитом доверия. Фото: Галина Соловьева

Вечером 20 мая прошла встреча президента России Владимира Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Итоги встречи прокомментировали политолог Александр Белоусов, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и сенатор Совета Федерации Александр Высокинский.

Напомним, что в ходе встречи губернатор Свердловской области представил президенту РФ доклад об основных социально-экономических показателях в регионе. После этого Евгений Куйвашев напомнил Владимиру Путину, что в этом году завершается срок его полномочий на данном посту. В свою очередь глава государства поддержал кандидатуру Евгения Куйвашева на грядущих выборах губернатора.

Людмила Бабушкина назвала решение президента высочайшей ответственностью и огромным кредитом доверия.

"Богатый опыт работы в течение десяти лет на посту губернатора Свердловской области позволяет Евгению Владимировичу успешно решать задачи развития экономики региона, совершенствования социальной сферы, урегулирования различных общественно-политических вопросов. Доходы областного бюджета с 2012 года увеличились более чем в 2,3 раза", — сказала председатель Заксобрания.

В свою очередь Александр Высокинский отметил, что Свердловская область продемонстрировала рекордные темпы жилищного и инфраструктурного строительства благодаря мерам поддержки, принятым губернатором. Он также сказал, что готов лоббировать предложения Евгения Куйвашева на федеральном уровне.

"На Урале открываются серьезные перспективы в импортозамещении, как в приборостроении, так и в двигателестроении. Дал о себе знать и проводимый в течение нескольких последних лет курс региона на импортозамещение. Евгений Куйвашев часто инициирует законодательные изменения. Взять хотя бы обнуление транспортного налога для многодетных семей, такие инициативы можно и нужно тиражировать", — заявил бывший мэр Екатеринбурга.

Александр Белоусов считает, что за время своей службы на посту губернатора Евгений Куйвашев сильно вырос как политик. По его мнению, ломать устоявшуюся конструкцию управления регионом никакого смысла нет.

"Куйвашев — губернатор непростого с политической точки зрения и очень мощного с экономической точки зрения региона. Ему удается создать баланс, чтобы эта ситуация не дестабилизировалась. Серьезных претензий к Куйвашеву не было со стороны федерального центра. По всем параметрам — электоральной и политической управляемости, по экономической части, по умению урегулировать конфликты — у губернатора полный порядок", — сказал политолог.