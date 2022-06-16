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16 июня 2022, 18:31

На пост губернатора Свердловской области будет претендовать Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов родился в 1972 году в поселке Ис города Нижняя Тура. Фото: пресс-служба реготделения партии "Справедливая Россия — За правду"

В свердловском отделении партии "Справедливая Россия — За правду" определились с кандидатом на выборы губернатора региона. Члены совета единогласно поддержали депутата Госдумы РФ и руководителя реготделения Андрея Кузнецова.

Об этом сообщает пресс-служба свердловского отделения партии.

"Решение совета регионального отделения направлено в президиум центрального совета партии, а после утверждения будет вынесено на рассмотрение конференции реготделения", — уточняется в сообщении.

Досье

Андрей Кузнецов родился в 1972 году в поселке Ис города Нижняя Тура. В 1994 году закончил факультет журналистики УрФУ по специальности "Журналистика". С 1993 по 2003 годы работал в СМИ Екатеринбурга, известен как ведущий еженедельных аналитических общественно-политических телепрограмм.

Следующие 9 лет он работал исполнительным директором Уральского института прикладной политики и экономики, а затем перешел на должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области. С 2013 по 2017 годы Андрей Кузнецов был советником председателя партии "Справедливая Россия", после — советником руководителя партии в Госдуме и заместителем руководителя аппарата фракции в Госдуме.

Напомним, что 14 июня на XXXIX Конференции регионального отделения "Единой России" партийцы определили кандидата от партии на выборы губернатора Свердловской области. Им стал действующий глава региона Евгений Куйвашев. Вчера он подал в Избирательную комиссию региона документы на участие в выборах.

Областная газета Свердловской области

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