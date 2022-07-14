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14 июля 2022, 14:59

На Среднем Урале открыли учебный избирательный участок

  Юлия Пастух
Избирательный участок

За работу модельного участка отвечает Молодежная избирательная комиссия. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в Доме журналистов открыли учебный избирательный участок, который поможет подготовить организаторов выборов к Единому дню голосования.

Проект разработали региональный избирком и Свердловский творческий союз журналистов. За работу модельного участка отвечает Молодежная избирательная комиссия Среднего Урала.

"Наша задача — рассказывать о выборах просто и интересно, делиться любопытными фактами. Например, на нашем учебном участке посетители движутся против часовой стрелки: заходят, изучают информацию о кандидатах на стенде, получают бюллетень, идут в кабинку для голосования, потом опускают бюллетень в ящик. Однако есть комиссии, где пространство организуют "зеркально", избиратели движутся по часовой стрелке. Многое зависит от помещения, от традиций организаторов выборов в конкретной территории", — рассказал зампредседателя МИКСО Роман Бочаров.

По сведениям департамента информполитики Свердловской области, в учебном классе размещены кабинки для голосования, столы членов избирательной комиссии, образцы книг учета избирателей, стационарный и переносные ящики для голосования, информационный стенд. Соблюдены и основные правила организации работы избирательного участка. Пространство будет использовано для учебных занятий с организаторами выборов и съемок видеоуроков.

Как рассказала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, ограничения на фото- и видеосъемку, которые существуют на избирательных участках в день голосования, объясняются защитой персональных данных избирателя и тайной голосования. "А вот на модельном участке можно все! Думаю, с практической точки зрения — это нужный проект. Здесь можно посмотреть, пощупать все оборудование организаторов выборов, удостовериться, например, в надежной защите ящиков для голосования; узнать, как хранятся бюллетени для голосования", — пояснила Елена Клименко.

В свою очередь председатель Общественной палаты региона Александр Левин напомнил, что ведется набор наблюдателей, которые также смогут попрактиковаться на модельном избирательном участке.

Добавим, Единый день голосования в регионе состоится 11 сентября. В этот день будет образовано почти 2,5 тысячи постоянных избирательных участков.

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Областная газета Свердловской области

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