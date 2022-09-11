Татьяна Мерзлякова: "Выборы прошли без серьезных нарушений"

По мнению Татьяны Мерзляковой, выборы прошли "скучно" и "спокойно". Фото: Алексей Кунилов

В областной Избирательной комиссии состоялся брифинг, посвященный прошедшим на Среднем Урале выборам. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель регионального избиркома Елена Клименко и председатель свердловской Общественной палаты Александр Левин поделились своим мнением об организации избирательной кампании и зафиксированных нарушениях.

По мнению Татьяны Мерзляковой, выборы прошли "скучно" и "спокойно".

"Я обучена работать с достаточно острыми наблюдателями, которые были на прошлых выборах, однако ситуация в этом году повергла меня в недоразумение. Я проехалась по штабам кандидатов, пообщалась с самими кандидатами, и никто из них не сказал о каких-либо серьезных нарушениях. Те обращения по жалобам, которые поступали, были настолько малы, что они не способны повлиять на ход голосования даже на выборах глав муниципалитетов", — рассказала омбудсмен.

Александр Левин считает, что столь низкий показатель нарушений связан с организацией грамотного общественного контроля: на каждом участке работали по два наблюдателя, в УИКах были установлены более 250 камер и около 2 тыс. регистраторов. Кроме того, на участках дежурили мобильные группы, в которые входили эксперты и юристы.

"О каких-то серьезных нарушениях говорить не приходится. Были только мелкие. Могу привести пример: был звонок, мы сразу выехали, посмотрели — оказалось, агитация была размещена на расстоянии менее 50 метров от избирательного участка", — сообщил председатель Общественной палаты.

В свою очередь Елена Клименко указала на важность получения объективной информации.

"Мы вместе с Татьяной Георгиевной и Александром Юрьевичем старались отрабатывать все поступающие к нам сообщения максимально быстро, чтобы минимизировать те ситуации, которые могли бы привести к появлению нарушений и фейков", — заявила глава избиркома Свердловской области.

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