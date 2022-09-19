Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Церемония инаугурации прошла в Театре эстрады. Фото: Полина Зиновьева

В должность губернатора Свердловской области вступил Евгений Куйвашев. Церемония инаугурации главы региона прошла в екатеринбургском Театре эстрады.

Председатель регионального избиркома Елена Клименко на торжественной церемонии объявила о наделении Евгения Куйвашева полномочиями губернатора Свердловской области.

В присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, почетных граждан Свердловской области, представителей религиозных конфессий, глав муниципалитетов, руководителей предприятий и средств массовой информации, а также представителей общественности Евгений Куйвашев произнес слова присяги.

"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской области", — сказал он.

Фото: Полина Зиновьева

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина передала Евгению Куйвашеву знак губернатора Свердловской области. В приветственной речи глава региона обратился к собравшимся, а также жителям Среднего Урала, следившим за прямой трансляцией церемонии, со словами благодарности.

"Хочу заверить вас, что все наказы избирателей, все проблемы, с которыми ко мне обращались люди, не останутся без внимания. Будут учтены и конструктивные предложения моих оппонентов, высказанные в ходе предвыборных баталий. Огромную помощь и поддержку нашему региону оказывает президент России Владимир Владимирович Путин и федеральное правительство. Благодаря этой поддержке реализуются крупнейшие проекты, выводящие наш регион на новый качественный уровень. Это завершение обхода Екатеринбурга и высокоскоростная трасса Москва — Казань — Екатеринбург. Это создание логистического хаба "Сухой порт". Это и наш студенческий проект "Кампус", который будет запущен в ближайшее время. У нас большие планы по развитию промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ, повышению благосостояния граждан. Все эти проекты, планы и программы будут реализованы", — сказал Евгений Куйвашев.

Со вступлением в должность Евгения Куйвашева поздравил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"За последние 10 лет, которые были очень сложными, область ни на секунду не переставала двигаться вперед, развиваться во всех сферах: экономической, культурной, социальной, гуманитарной. И в этом, Евгений Владимирович, ваша огромная заслуга. Уверен, вы сможете не только сохранить стабильное развитие региона, но и приумножить его, вывести область на новый уровень. Знаю, что планов и намерений в этом направлении очень много", — подчеркнул полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, 11 сентября в Свердловской области прошли выборы губернатора. Евгений Куйвашев набрал больше 65% голосов.