В Свердловской области начали формировать новое правительство

Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопрос о переназначении министров и заместителей губернатора. Фото: Галина Соловьева

В Законодательном собрании Свердловской области рассмотрят вопрос о переназначении Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора. Ближайшее заседание парламента назначено на 27 сентября, сообщили в пресс-службе представительного органа.

"Поступили предложения губернатора Свердловской области по назначению Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора Свердловской области и Андрея Злоказова министром социальной политики региона. Предложения по назначению первого заместителя губернатора у нас обсуждаются на фракциях политических партий", – пояснила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Алексей Шмыков первым заместителем главы региона был назначен осенью 2021 года. Ранее он работал в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, с 2016 по 2021 годы был мэром Каменска-Уральского. Является выпускником Ижевской государственной сельхозакадемии.

Что касается Андрея Злоказова, то его кандидатура на должность министра социальной политики региона уже одобрена на профильном комитете Заксобрания, сообщила Людмила Бабушкина.

Андрей Злоказов закончил Уральский государственный экономический университет. Несколько лет работал в администрации Екатеринбурга и областных учреждениях здравоохранения. С 2010 года начал трудиться в минсоцполитики региона, в 2012 году он возглавил министерство.

Напомним, свердловское правительство сложило полномочия после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области.