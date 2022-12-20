Обновленный Устав приняли в Свердловской области

Депутаты свердловского Заксобрания проголосовали за новый Устав региона. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области депутаты Заксобрания приняли новую редакцию Устава. Главный документ региона привели в соответствие с федеральным законодательством.

"Изменения в Устав подготовлены с целью приведения его в соответствие с федеральным законом № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". <... > Особо внимание уделено главам законодательной и исполнительной власти, которые содержат блок правовых норм, имеющих принципиальное значение для обеспечения эффективного решения задач государственной власти в интересах Свердловской области", — отметил заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников.

Обновленная версия Устава состоит из 100 статей, которые объединены в 15 глав. В предыдущей версии было 117 статей и 19 глав. Некоторые пункты были исключены, в частности, связанные с деятельностью Уставного суда Свердловской области, так как он был упразднен и прекратил работу 1 июля 2022 года. За новую редакцию Устава проголосовали 44 присутствующих на заседании депутата.

"Уважаемые коллеги, мы приняли важный документ для Свердловской области. Совершенно справедливо, что у вам нет вопросов. Потому что депутаты тоже активно и серьезно занимались этим документом", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, над новой редакцией Устава Свердловской области работал Уральский институт регионального законодательства и представители юридического сообщества.