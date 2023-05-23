"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования за 2 дня в Свердловской области

За 2 дня участие в предварительном голосовании "Единой России" в Свердловской области приняли 76 тысяч избирателей. Фото: Владимир Мартьянов

Руководитель регионального исполкома Свердловского отделения партии "Единая Россия", председатель оргкомитета Дмитрий Жуков подвел итоги двух дней предварительного голосования, которое стартовало в партии 22 мая. По его данным, участие в процедуре приняли 76 тысяч избирателей.

"В голосовании за кандидатов в депутаты Екатеринбургской думы отдали свои голоса 67 895 избирателей, за кандидатов в думу ГО Верхняя Пышма — 2 420 избирателей и за кандидата в депутаты Законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу — 6 581 избиратель", — сообщил Дмитрий Жуков.

Он добавил, что регистрацию на сайте в качестве выборщиков прошли более 140 тысяч уральцев.

Предварительное электронное голосование "Единой России" продлится по 28 мая. Жители могут выбрать кандидатов, которых они хотели бы видеть на выборах.

Напомним, что в Свердловской области в единый день голосования, 10 сентября 2023 года, будут выбирать депутатов Екатеринбургской городской думы, думы городского округа Верхняя Пышма. Также довыборы пройдут по округу № 13 в региональное Заксобрание.