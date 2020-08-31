Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили важность продолжения работы по заключению мирного договора

Владимир Путин поблагодарил Синдзо Абэ за совместную работу и большой личный вклад в развитие двухстороннего сотрудничества. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который уходит в отставку. Стороны обсудили необходимость продолжения работы по подписанию мирного договора между Россией и Японией.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора Владимир Путин поблагодарил Синдзо Абэ за совместную работу и большой личный вклад в развитие двухстороннего сотрудничества. В свою очередь председатель правительства Японии высоко оценил конструктивное взаимодействие с российским лидером.

Также Владимир Путин и Синдзо Абэ указали на важность продолжения работы по укреплению дружественных связей между двумя государствами и подписанию мирного договора в интересах народов России и Японии, а также стабильности и безопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, в 2018 году Президент России впервые предложил премьер-министру Японии заключить мирный договор между двумя государствами. В ноябре того же года Синдзо Абэ заявил о готовности пойти на встречу Владимиру Путину в данном вопросе.

Переговоры российского президента и председателя японского правительства о подписании мирного договора состоялись в январе 2019 года, однако соглашение так и не было подписано.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку с поста премьер-министра из-за ухудшения состояния его здоровья.