Владимир Путин пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге Мелании Трамп скорейшего выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", - говорится в телеграмме российского лидера.

Напомним, положительный результат теста на COVID-19 Дональд Трамп получил сегодня ночью. Он заявил, что уходит вместе со своей женой на карантин.

Уже 3 ноября в США состоятся выборы главы государства. В этот день будут избираться также вице-президент, члены Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Первый раунд дебатов, в котором Дональд Трамп дискутировал с Джозефом Байденом, состоялся 29 сентября в рамках президентской кампании. Второй раунд дебатов запланирован на 15 октября.